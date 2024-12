Los criterios poblacionales son los que rigen que algunos centros de salud del Área tengan o no matrona

El Área La Agrupación de AAVV de la zona rural de Ferrol trasladaba su malestar hace unas horas por una serie de problemas que se producen en el centro de salud de Serantes a diario. Así, hacían referencia a un problema persistente con los árboles situados en el recinto, que durante el momento de pérdida de hojas provocan caídas. También alertaban de falta de consulta de matrona y de un problema de falta de intimidad en la consulta concreta del facultativo Juan Carlos Fernández.



Sobre todas esas cuestiones se han pronunciado desde la Xerencia del Área Sanitaria de Ferrol. Así, indican que “esta administración local escoitou e atendeu xa en numerosas ocasións as demandas da poboación adscrita a este centro sanitario de Serantes”. Así añaden que en lo que se refiere a los árboles situados en la entrada del centro médico, “a Área ten atendido a demanda dos veciños e, co consenso dos profesionais, adiantouse o horario de limpeza das follas desde as 09.00 ás 07.00 horas para que a entrada estivera limpa de calquera elemento xerado polas árbores da entrada referidas”.

Por otra parte, añaden que este mismo verano “pediuse un novo estudo de situación do estado desas árbores, e en base a ese estudo, xa estaba prevista unha actuación sobre os exemplares”.



También se refieren a otra de las quejas, la que guarda relación con la insonorización de una de las consultas. “xa se lles informara en abril do ano 2023 de que había orzamento destinado para unha intervención que axudara a solucionar esa cuestión”. Así, añaden que “cumpriuse o compromiso coa realización dunha obra de actuación sobre a consulta do facultativo que eles mencionan, nese mesmo primeiro semestre do pasado ano 2023”. Por otra parte, indican que hasta la fecha “non se ten constancia formal de novas inquedanzas con respecto a esa mesma consulta. En todo caso, valórase sempre a demanda e suxestións das asociacións veciñais e de pacientes”.



En cuanto a la otra cuestión de la que se quejan desde las AAVV de la zona rural, sobre la falta de especialista en Enfermería Obstétrica y Ginecológica (matrona), desde la Xerencia del Área explican que “a poboación adscrita ó centro de Serantes ten a súa profesional de referencia diariamente no centro de saúde Fontenla Maristany, no mesmo concello de Ferrol. O reparto de recursos, sobre todo os máis limitados, faise con diferentes criterios, entre eles, o número de poboación por cada Servizo de Atención Primaria e recursos achegados no mesmo Servizo”. Y se recuerda que servicios como el de matrona se reparten por criterios poblacionales.