El cribado para detectar hepatitis C encuentra dos casos positivos

La estrategia autonómica para la eliminación de la hepatitis C incluye la realización de cribados poblacionales oportunistas que en el Área Sanitaria de Ferrol comenzaron a realizarse el pasado mes de junio. En este tiempo se han realizado 2.217 pruebas y se han obtenido dos positivos, según los datos facilitados por el Sergas.



La directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, compareció en comisión en el Parlamento gallego para hacer balance de la puesta en marcha de esta estrategia, que ha empezado en las distintas Áreas a lo largo de este año. En total, en toda Galicia se han efectuado 63.000 pruebas y se han detectado 83 casos de infección activa.



El cribado en este 2023 se dirige a personas de entre 50 y 59 años, a las que se les ofrece la posibilidad de realizar la prueba de detección de la hepatitis cuando se les requiere una prueba analítica en su centro sanitario por otro motivo. El año que viene se extenderá esta medida a las personas de 60 a 69 años y en 2025 está previsto abarcar también las de 40 a 49.



La implantación de esta estrategia garantiza que las personas con resultado positivo en hepatitis C tengan un tratamiento en un máximo de 21 días, además de automatizar la petición de pruebas y la notificación electrónica de los resultados e incluir la realización sistemática a las mujeres embarazadas en el primer trimestre de gestación.



Con esta iniciativa, en la que Galicia es pionera, se espera poder adelantar en cuatro años los objetivos de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la eliminación de las hepatitis víricas, que se fija como horizonte el 2030.

Optimización



La Dirección Xeral de Saúde Pública trabaja para mejorar el diagnóstico y la identificación de nuevos casos y para ello está empleando Inteligencia Artificial y el Big Data con el fin de desarrollar algoritmos con un triple objetivo. Por un lado, detectar personas con la infección activa previamente confirmada que no están recibiendo tratamiento; por otro encontrar positivos en los que no se ha determinado la carga viral y no se sabe si son activos o no; y también llegar a pacientes que han recibido tratamiento con interferón pero no se ha documentado su curación.



Se podrá así mejorar la vigilancia epidemiológica, con una búsqueda activa de casos. Se prestará además atención a colectivos de riesgo, como las personas recluidas en centros penitenciarios o los consumidores de drogas. Continuará el programa de intercambio de jeringillas o la distribución de preservativos.

el concello está adherido al plan hep City Free desde 2022

El compromiso para la erradicación de la hepatitis alcanza también al Concello de Ferrol, que en febrero de 2022 ratificó su adhesión al programa de ciudades libres de hepatitis C, Hep City Free. Se trata de una iniciativa promovida por la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (Aehve). Se busca promover el tratamiento y la cura para todas las personas diagnosticadas con el fin de que España sea el primer país en llegar al objetivo marcado por la Organización Mundial de la Salud de eliminarla como problema de salud pública antes de 2030, gracias a la universalización del tratamiento con nuevos medicamentos que curan la enfermedad, los antivirales de acción directa.



La adhesión al programa supone colaborar en el desarrollo de campañas de concienciación y divulgación para favorecer el cribado de la infección por el virus de la hepatitis C en la población de 40 a 65 años (la franja de edad que cubrirá la estrategia diseñada por el Sergas). También se compromete a divulgar información sobre prácticas de riesgo a través de talleres, charlas y redes sociales; contribuir a la simplificación de diagnósticos y tratamientos, especialmente en los colectivos vulnerables; implicar a los distintos agentes y promover espacios de encuentro con el sistema sanitario. También incluye el intercambio de información con otras ciudades del programa.