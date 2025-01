¿Una cría de pingüino paseando por las playas de Ferrol?

"Una cría de pingüiño hoy en Sartaña". Con este texto, la "cobicheira" María Lorenzo Rey publicaba este lunes tres imágenes en uno de los grupos de Facebook más activos de la parroquia ferrolana. En dos de ellas, se veía un ave erguida, con el pelaje blanquinegro, paseando por la arena de la playa.

Rápidamente, sus fotografías se hicieron virales y muchos se preguntaban si era o no un pingüino, como podría parecer a simple vista. Sin embargo, la incertidumbre duraría poco, justo hasta que Xan Rodríguez Sivar, presidente de la delegación ferrolana de la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) intervino en la conversación.

"É un Arao dos cons, Arao común ou Uria aalge, unha ave mariña que sae a terra únicamente a criar en primavera", explicó Rodríguez Silvar quien, preguntado por este periódico, ahonda en que "hiberna nas nosas augas, así que non é extraordinario velos aquí, pero si un mal indicio que saia a terra en plena hibernada... É que ten algún problema".

No tocar nunca

Apunta el experto que se trata de un ave que "cría en centenares de milleiros no norte de Europa e chegou a criar na Península, por exemplo nas Sisargas", pasando el invierno en nuestras aguas: "Aguantan no mar e, cando saen a terra mentres hibernan é por algunha doenza, por petróleo... Poden ser moitas causas", añade.

En este sentido, admite que "é preocupante, dun ano a esta parte, que estas aves, que eran millonarias en parellas en todo o norte, estean sufrindo unhas baixas importantes pola peste aviar e outros problemas que non están aínda moi claros" y alerta a la gente de que "non as toque", pidiendo que llamen al 112 o al teléfono de la SGHN (881 931 315 o 698 141 384) para dar el aviso si las ven, puesto que pueden transmitir enfermedades.