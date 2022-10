Creadores de Ferrolterra se vuelcan para dar visibilidad a la ELA en la gala de este sábado

La gala benéfica Ferrol con Agaela, que se celebra mañana sábado, a las 18.30 horas, en el Auditorio de Ferrol, contará con la participación de una veintena de creadores de Ferrolterra que contribuyen así a dar visibilidad a la Esclerosis Lateral Amiotrófica y a recaudar fondos para la asociación gallega que atienden las necesidades de las personas afectadas.



Habrá música, magia, teatro y danza y, además, se sortearán obras de fotografía y pinturas donadas por los artistas colaboradores entre los asistentes.



La cesión del auditorio implica que no se puede cobrar entrada, por lo que se solicita un donativo de 10 euros o lo que cada uno considere. Las invitaciones se pueden recoger en el Jofre o, el propio sábado, en el Auditorio.



El festival surge de la iniciativa de la ferrolana Teresa Rodríguez, enferma de ELA y está producido por Run-Rum Axencia con la colaboración del Concello de Ferrol, Aldine Proxectos Gráficos y los artistas intervinientes.

El apartado musical lo cubren Andrés Rodríguez (Far Away Place), Lidia India, Carlos Mosquera y Julie Guravich, Susana Adalid y Sergio Sanjurjo, Sobrín Brothers, Los Primerizos y Malditos Pendejos con Manu Rodríguez (Mckuin). La magia la pone Magic Mateo y del teatro se encargan Helga Méndez, Carmen Blanco y Tania Villamarín. Rosa Salanova danza con otras cinco bailarinas. Las obras para sortear son de Carlos Barcón, Suso Basterrechea, Leandro Lamas, Pedro Taboada, Jorge Meis, José Pardo y Edu Pereira.