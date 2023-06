La creación de empresas recupera el ritmo pero sigue por detrás de 2019

El primer cuatrimestre del año a nivel de creación de empresas en el conjunto de las tres comarcas fue, cuanto menos, lento.



Tal y como se señaló el pasado mes de mayo, con la publicación de las cifras del mes anterior por parte del Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), el más que notable impulso del que gozó el área de Ferrolterra en 2022 parece haberse enfriado, volviendo a cifras similares –aunque ligeramente inferiores– a las registradas antes de la pandemia de coronavirus.

Mejoría lenta



Así, apenas unos días después de hacerse público el balance de mayo, la situación parece mejorar, aunque Ferrol, Eume y Ortegal continúan por detrás de sus resultados de 2019. Tal y como refleja la relación de empresas de nueva creación, en el conjunto de las tres áreas se fundaron el pasado mes trece compañías, tres más que en el mismo período del ejercicio anterior al estallido de la epidemia, aunque cuatro por detrás del año pasado. De hecho, a nivel comarcal, Ortegal y Eume mejoraron sus resultados mensuales respecto a 2019 –la primera pasó de ninguna a una y la segunda de cero a dos–, mientras que Ferrol obtuvo la misma cifra, diez, en ambos años.



No obstante, como ya se señaló y se hace evidente en el cómputo interanual acumulado, superar o no los resultados prepandémicos dependerá de la evolución durante los próximos meses. Por el momento, entre enero y mayo del presente ejercicio, en el conjunto de Ferrolterra se crearon 69 empresas, seis menos que en 2019 (75) y 26 por detrás de 2022 (95). Esto se traduce en una notable mejoría respecto a abril, donde la diferencia frente al mismo mes previo a la pandemia era de cinco empresas –ahora se supera dicho año–, pero no la suficiente para recuperar el buen rumbo marcado en el pasado ejercicio.

Municipios



A nivel municipal, las dos compañías creadas en la comarca del Eume se localizan en el concello de Pontedeume, mientras que la de Ortegal se ubica en Ortigueira.



En cuanto al área de Ferrol, el mayor bajón se registró en la propia ciudad naval, donde se fundaron cuatro empresas, frente a las ocho de 2022 y 2019. Narón, por su parte, igualó las cifras de su urbe vecina, pero al contrario que esta mejoró de forma constante sus resultados interanuales. Asimismo, las dos últimas compañías de reciente fundación se establecieron en los municipios de Fene y Valdoviño.