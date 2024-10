La creación de empresas en Ferrolterra alcanza su máximo desde que hay registros

Un total de 153 empresas se crearon en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal entre enero y septiembre de este año. Es el dato que refleja el Instituto Galego de Estatística (IGE) en el último informe tras el análisis del Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), donde se da cuenta de todos los movimientos que afectan a las sociedades, en cualquiera de sus formas. Se trata de la cifra más alta desde que el IGE trabaja con esta información, es decir, desde el año 2012.

Entonces, en los nueve primeros meses del año se habían constituido 141 empresas, doce menos que ahora. La diferencia es mayor con respecto al mismo periodo de 2013 –cuando se crearon 125– y 2014 –una más, 126–. El año siguiente fue uno de los números más bajos (109) de la última década, pero la situación repuntaría en los dos ejercicios posteriores (2016 y 2017), en los que el Borme registró un número de constituciones prácticamente idéntico (147 y 146).



En los dos años previos a la pandemia, este indicador refleja una disminución (130 y 111 nuevas sociedades creadas), alcanzando su punto más bajo durante la irrupción del Covid, con 72 empresas constituidas. Las 122 del año 2021, las 149 de 2022 y las 111 del ejercicio pasado se quedan por debajo del presente, con un total de 153 hasta este momento.



Por concellos, el más dinámico en este ámbito es Narón. En el último mes, septiembre, se crearon en Ferrolterra una decena de empresas y, de ellas, exactamente la mitad se asientan en este término municipal. Además, dos se fundaron en la ciudad naval y las otras tres en Fene, Neda y Cariño.



En el acumulado del año, es también Narón el que lidera el capítulo de nuevas firmas, con 44, es decir, el 29% del total de los veinte concellos de Ferrolterra. Son cinco más que las que se han constituido en Ferrol entre enero y septiembre. A más distancia se encuentran As Pontes y Valdoviño, ambos con nueve nuevas sociedades, y Cedeira (8), Ares (7), Fene (6) y Cabanas (5), que son los siguientes municipios en este ránking. Las 153 constituciones suponen el 4,6% del total en Galicia (3.339).



Otro indicador más



El vaciado del Borme es uno de los muchos indicadores que se utilizan para evaluar la salud de la economía. Otras variables con las que trabajan organismos diferentes también reflejan una tendencia positiva en Ferrolterra. Así, el Observatorio de las Ocupaciones muestra que el número de afiliados a la Seguridad Social es el más alto de los últimos años y que el paro, con la excepción del repunte que suele haber tras la finalización del verano, se encuentra también por debajo de la media de la última década. La EPA trimestral, que se publicará la última semana de este mes, es otra herramienta utilizada.

Cristóbal Dobarro | “La situación es muy diferente a la de hace una década, pero sin pasarnos de optimistas”

El presidente de Cofer asegura que la situación económica es buena, pero advierte: “No podemos echar las campanas al vuelo”.

La constitución de empresas marca un récord este año...

Si bien es un dato que por sí solo no nos puede llevar a ninguna conclusión, en el contexto de indicadores socioeconómicos marca una cierta tendencia positiva, que coincide con la valoración que hacemos desde Cofer y creo que también con la alegría que se ve en la calle. No podemos lanzar las campanas al vuelo, pero estamos en un periodo que nos permite ver el futuro con cierto optimismo en la medida en que tenemos carga de trabajo en el astillero y un sector offshore con un futuro relativamente garantizado para las próximas décadas. Todo eso genera un contexto positivo y aún podemos sumar los fondos Next Generation que creo que aún no han tenido una incidencia efectiva en la economía real. Con un contexto industrial activo y un crecimiento del sector hostelero e inmobiliario nos lleva a hacer un análisis positivo, sin pasarnos de optimistas. Es una situación muy diferente a la que teníamos hace una década.

¿Qué medidas pueden tomarse para reforzar el momento?

Fórmulas mágicas no hay, pero la inversión en infraestructuras la llevamos reclamando desde hace mucho tiempo. La conclusión de la línea ferroviaria al puerto exterior será un impulso, la interconexión del área periurbana Ferrol-A Coruña por tren –que es una necesidad social– y también por autopista con la supresión del peaje. Esto nos podría dar un empujón más. Tenemos también la posibilidad de desarrollo de suelo residencial, industrial y empresarial para atraer nuevos proyectos y las iniciativas que, a través de los Next Generation, se vayan a implantar en la zona. Todo esto podría marcar una nueva etapa en el desarrollo económico de la comarca que deberá confirmarse con el crecimiento demográfico, una de las asignaturas pendientes, también con la creación de empleo. Desde Cofer llevamos tiempo preocupados por la falta de mano de obra especializada, un drama en una zona con una tasa de desempleo elevada.

¿En qué sectores notan déficit de mano de obra?

En todos los sectores: toda la actividad industrial y naval, oficios como soldadores o tuberos, construcción, hostelería, conductores de camión. Tenemos que buscar la forma de que los itinerarios formativos y la formación ocupacional vayan de la mano de la realidad del mercado y de la demanda de las empresas.