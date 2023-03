Los cortes en la avenida de As Pías comienzan sin haber acordado los itinerarios de los buses

Las obras de la eliminación de la mediana de As Pías comienzan hoy, lo que supondrá el corte de un carril en cada uno de los sentidos, en parte de la avenida, así como de los ramales de conexión (entrada y salida) entre la carretera FE-14 y el barrio de O Bertón, con diferentes itinerarios dependiendo del barrio de destino. Aunque en los primeros días no parece que haya graves afecciones en el servicio de transporte público –aunque Monbus tiene una parada en As Pías–, todavía no se ha dado a conocer una planificación del itinerario de los buses tanto urbanos como de Monbus.



Desde la Asociación de Vecinos de Caranza se ha criticado que en la reunión mantenida con la jefatura de obra y el Concello se les indicase que serían informados con tiempo suficiente para dar a conocer a los vecinos las alternativas y, casi de forma inmediata, se proceda a estos cortes sin previo aviso, cuando se les había asegurado que no serán antes de 20 días. Además, se informó de que previamente organizarían las línea de transporte público y ni desde el Concello ni desde la Xunta –a la que corresponde la concesión de las líneas– se tiene constancia de modificaciones