El contrato de una nueva fase de las obras completa la humanización de As Pías

Una vez que la primera fase de las obras de humanización de As Pías comenzó a hacerse visible este verano, ahora se ha dado un paso más de cara a completar esta actuación, que tiene un presupuesto global de unos diez millones de euros –5,4 el tramo en obras y 4,3 el que ahora se abarcará– y que convertirá una avenida destinada al tráfico rodado y a distinto nivel de las demás carreteras, en un bulevar.



El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana –Mitma– formalizó por 4,3 millones el contrato de obras para el tramo que abarca desde el kilómetro cero de la FE-14 hasta el 600, es decir, desde el comienzo de As Pías hasta la zona de O Bertón.



El proyecto se financia con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que destina 105 millones de los fondos europeos NextGeneration a la mejora de entornos urbanos y humanización de travesías para impulsar la movilidad activa y sostenible.

1. Rotondas para evitar el efecto barrera

La actual avenida de As Pías consta de doble calzada, limitación de accesos y enlaces a distinto nivel, lo que no supone una integración en la malla urbana, constituyendo un impedimento físico para la permeabilidad de vehículos y peatones entre ambas márgenes y los barrios situados en ellas. Para paliar ese “efecto barrera” actual y potenciar la continuidad de los barrios de Esteiro, los Ensanches, O Bertón y Caranza –que serán los más beneficiados con esta actuación– se ha proyectado ubicar la futura Avenida de As Pías al mismo nivel que las zonas urbanas del entorno. De esta forma, se suprimen los actuales enlaces a distinto nivel de acceso al barrio de Caranza y a la carretera FE-11, sustituyéndolos por dos glorietas o rotondas en la ejecución total de la obra. Una de ellas estará en conexión de la FE-11 con la FE-14 y la otra conectará la avenida con la calle Marqués de Santa Cruz.

2. De carriles de circulación a viales de acceso

La función de la avenida de As Pías como entrada de la ciudad se ha visto resentida por la construcción de la autopista, lo que hace que el vial esté sobredimensionado en cuanto a su sección transversal actual, con dos carriles de circulación en cada sentido. Estos serán ahora sustituidos por una sección ‘humanizada’ que mantendrá los dos carriles por sentido, pero destinando el izquierdo a la circulación y funcionando el derecho como vía de servicio, dirigido a dar acceso a las intersecciones, aparcamientos de coches y paradas de autobuses.

3. Zonas verdes y espacios de disfrute

La actuación prevista para este primer tramo de la avenida de As Pías, que abarca poco más de medio kilómetro de longitud, incluye, además, la creación de amplias zonas verdes en ambos márgenes de la carretera, así como la adecuación de zonas destinadas a estacionamiento, carril bici y carril peatonal, e instalación de alumbrado y semáforos reguladores.

4. Siguiente tramo ya en ejecución

La zona en la que actualmente se está trabajando y para la que se puso la primera piedra a principios de junio, aunque después se demoró más de un mes el trabajo físico, supondrá la eliminación del enlace con Caranza y su sustitución por una glorieta de 70 metros de diámetro, que conecta O Bertón con la F-14 y la calle Marqués de Santa Cruz.



En esta fase de la obra, se eliminarán los arcenes y se reducirán los viales dejando una sección de dos carriles por sentido pero destinando el derecho a vía de servicio para aparcamiento, intersecciones y paradas de autobús. Asimismo, se elimina la pasarela sobre la avenida y un paso inferior en ese punto y se sustituyen por pasos a nivel con semaforización bajo demanda, existiendo, además, la posibilidad de colocar semáforos para regular el tráfico de la glorieta.

5. Una actuación que se remonta a años atrás

Ha habido que esperar hasta ahora para ver que un proyecto presentado hace ya unos quince años vea la luz. La actuación se incluyó en varias ocasiones en los Presupuestos Generales del Estado pero nunca llegó a plasmarse en un convenio entre Ministerio y Concello que permitiese el inicio de la contratación.