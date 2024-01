El contrato de gestión de las oficinas de turismo de Ferrol concluyó el pasado mes de diciembre

Los servicios que se prestan en la ciudad de Ferrol sin contrato en vigor acaban de incrementarse con el de las oficinas de turismo. Al concluir 2023 acababa también la vigencia de la prestación, que continúa, sin embargo, realizando la misma empresa en tanto no se contrate un nuevo servicio.



El grupo socialista se hacía ayer eco de esta situación, llamando la atención sobre las críticas vertidas por el ahora ejecutivo cuando estaba en la oposición y achacaba a un “gobierno desbordado” que hubiese servicios sin contrato. “A maioría absoluta de 13 que chegaba para solucionar os problemas acaba de deixar sen contrato ás oficinas de turismo de Ferrol”, alertaban desde el grupo socialista.



El PSOE recuerda que antes del cambio de gobierno la empresa mixta había llegado a un acuerdo para aprobar unos pliegos “de transición” de seis meses, con el fin de incorporar, a partir de enero de 2024, una serie de mejoras en el servicio y en el personal, de modo que los que entraron en vigor en el último semestre del año no contemplaban la posibilidad de prórroga.

Por eso, tras la expiración del contrato, tanto las oficinas del Puerto como la de la Plaza de España “están sendo atendidas sen contrato”, apuntan desde la oposición.



Por eso, el grupo socialista no duda en señalar que “está claro que para o PP o turismo non é unha prioridade nin un dos motores económicos cos que diversificar a economía da cidade”.

Se refieren, además, a que ya no se encuentra la gerente al frente de la empresa mixta de turismo y no se ha iniciado ninguna contratación “tres meses despois de anunciar o cese”