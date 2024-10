Cons defiende la gestión local por la educación pública entre críticas por los recortes

El primer Consello Escolar Municipal del curso, que tuvo lugar ayer en el consistorio ferrolano, se cerró sin que la posición de los miembros que el pasado 13 de septiembre solicitaron su “convocatoria urxente” tras nueve meses sin celebrarse –los sindicatos CIG, CCOO, UGT, la Federación de Anpas Públicas de Ferroltera, los representantes de las direcciones de enseñanza media y de las entidades vecinales, así como los grupos municipales de PSOE, BNG y Ferrol en Común– cambiase un ápice tras dos horas largas de duración.



Desde las organizaciones críticas con la “actitude” del gobierno local ante el recorte de profesorado en varios centros de la ciudad manifestaron que el encuentro de ayer no sirvió “para nada máis que para eludir calquera tipo de responsabilidade, nin sequera a nivel de mediación coa Consellería de Educación, que é da mesma cor política que o goberno da cidade”, aseguró Mar López, edila del BNG.



En ese sentido, recordó “a cantidade de problemas que a redución de profesorado produciu no comezo do curso”, con casos especialmente significativos por su capacidad de movilización, como el CEIP Ledicia de Caranza o el IES Ferrol Vello. Además, desde las organizaciones críticas con la gestión municipal consideran que no se debe minimizar el hecho que de el pasado martes se presentasen en el edificio administrativo de la Xunta más de mil firmas pidiendo que el claustro del instituto ferrolano recuperase los veinte docentes para que se puedan impartir las mismas asignaturas que el año pasado. “Obviamente”, precisó Andrea Martins, responsable comarcal de CIG-Ensino, “sabemos que o Concello non ten competencias para contratar profesorado, pero tamén que o Consello Escolar Municipal é o órgano para falar de todos os problemas que preocupan ás familias”.



Por otra parte, desde la oposición política y las Anpas públicas se criticó también la subida del coste del servicio de comedores escolares, que entró en vigor este mes de septiembre en los diez CEIP de la ciudad tras varios años prorrogado y con protestas por la calidad de la comida a lo largo del último curso.



La concejala de Educación, Patricia Cons, explicó las características de este servicio que desde el inicio del curso presta Alimentación Saludable Gallega, además de señalar que, pese a que el concurso para las actividades extraescolares quedó desierto en su última convocatoria, el ejecutivo ha recurrido a la fórmula del contrato puente para seguir ofreciéndolas, como viene haciendo desde hace 2011, en los diez centros públicos.



Por otra parte, subrayó que para “facilitar o acceso a todos os alumnos establécese un servizo de transporte con dúas rutas que benefician aos colexios de Pazos, e de San Xoán de Filgueira”.