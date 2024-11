El Concurso Internacional de Piano se reconduce “pola vía da calidade”

La XXXIV edición del Concurso Internacional de Piano Cidade de Ferrol se reanuda después del parón de 2023, aparte de los de 2019 y 2020, con la dirección técnica de Narciso Pillo. En esta convocatoria, que se celebrará entre este viernes y el próximo 22 de noviembre, participarán un total de 19 pianistas de 14 países.



El acto en el que se anunció el evento tuvo lugar este miércoles en la casa consistorial con la participación del concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far, y el organizador, Narciso Pillo, que fue presentado como “garantía” de éxito. En 33 años de trayectoria, este fue “quen máis afrontou esta empresa”, por lo que esta se convirtió en “un premio de categoría”, según indicó el edil, además de por las cantidades que se galardonan y la calidad musical.



Se repartirán 29.000 euros en total entre cinco categorías, de 15.000, 7.000 y 4.000 para los que suban al podio, así como de 2.000, para el mejor intérprete de música española y de 1.000 para el mejor instrumentista gallego.



Los concursantes proceden de Corea del Sur, Polonia, Rusia, Alemania, Lituania, China, Francia, Bulgaria, Australia, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Croacia y España, este último territorio con seis representantes, entre los que se encuentra uno de Galicia.



El concejal advirtió que “pode sorprender o número de participantes” con respecto a la anterior edición, que contó “con moitos máis inscritos”. Sin embargo, Ponte Far argumentó que se trata de un cambio premeditado porque “este ano quixemos conducir o premio pola vía da calidade”, por medio de la instauración de “restriccións que, por elas soas, limitan o acceso”. Las características de las fases que deben superar fueron uno de los ejemplos que concretó el edil, así como la edad, ya que el concurso está limitado a músicos de entre 16 y 35 años.



Conciertos



La sesión de inauguración de este viernes, que se realizará en el Jofre, contará con Domenico Codispoti al piano, ganador de esta competición hace alrededor de 20 años, y con la soprano Anna María Sarra. Este espectáculo se podrá disfrutar por un coste de cinco euros, de la misma manera que el de clausura, que tendrá lugar el próximo viernes 22 con los tres finalistas acompañados de la Orquesta Sinfónica de Galicia.



Asimismo, las distintas pruebas del concurso se desarrollarán del 16 al 21 de noviembre, a partir de las 17.00 horas, con entrada libre, en el Auditorio de Ferrol. Sobre estas aportó gran parte de los detalles el director técnico, que concretó la pertinente “exigencia para un concurso de este nivel”.



En primer lugar, se establece un examen de 30 minutos para interpretar una pieza de tema libre sin partitura, el mismo requisito que tiene la segunda parte, de 50 minutos, en la que se ha de tocar una obra española. Incluyendo también el hecho de tocar con la orquesta, Narciso Pillo declaró que “todo eso, efectivamente, limita el número de concursantes”, lo cual valoró por la experiencia pasada en la que contaron con 52 participantes, en la que ”nos volvimos locos”.



De la misma forma, el organizador concretó que el descenso en el número de participantes también supone un alivio para el jurado, que estará integrado por Pilar Bilbao, de España; Yuri Popov, de Rusia; Domenico Codispoti, de Italia; Gisele Nacif Witkowski, de Brasil, y Nina Kereselidze, de Georgia.

El grupo socialista crítica la gestión de estos premios

El anuncio de la recuperación del Concurso Internacional de Piano motivó la comunicación del grupo municipal socialista al respecto. Según este partido, la causa del parón de 2023 vino por la falta de apoyo del PP, “alegando que electoralmente un piano na praza de Armas era un rédito demasiado alto para os socialistas, tendo en conta a proximidade das eleccións”.

Sobre la supresión de esta iniciativa abierta, el director Narciso Pillo se declaró culpable, con la justificación no solo de la meteorología, sino porque “se le pedía a los concursantes que por favor tocaran allí” porque no había voluntarios. En todo caso, la oposición alegó como motivo el “espurio criterio da rentabilidade electoral” y no “o orzamento ou a calidade ou a proxección que acadou Ferrol” en las convocatorias anteriores.