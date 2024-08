El sevillano Beret llenó la plaza de Armas en una noche inolvidable

El público –entre el que había quien había llegado por la mañana– se entregó a la voz del sevillano, que llenó la plaza central de la ciudad.



Destacable en cuanto al público eran las diferentes edades que se podían ver en el concierto. Así, Beret demostró la versatilidad de su música, muchas veces y, como él mismo dice, “encasillada en canciones tristes”.



Pero fue mucho más allá, hizo un recorrido entre sus ya clásicos. Levantó el telón con "Si por mi fuera" y, vista la acogida del público, quedó más que claro que fue una gran elección.



Aquellas que estaban esperándole desde primera hora de la tarde corearon –algo más alto que el resto de la plaza– cada una de sus canciones y, pacientemente, aguardan “que vuelva pronto a la ciudad”.



Hoy, a la misma hora (22.00 horas), se podrá disfrutar del concierto de Coti. El argentino será el antepenúltimo de los artistas internacionales dentro de la oferta musical de este año.

"la acogida me ayudó a perder el miedo y la verguenza"

Ante unas fans que se atrincheraron en la plaza de Armas, el artista se deshace en gratitud. Es por ello que, en este caso, las preguntas las hacen ellas, no este periódico.

Carla, 8 años: ¿Cómo empezaste a cantar?

Empecé gracias a un amigo. Un día decidí grabarme y se lo pasé a mi mejor amigo y él lo subió a redes. Cuando pasó el tiempo vi que había buena acogida, eso me ayudó a perder el miedo y la vergüenza. De eso han pasado ya 10 años.

Angie, 12 años: ¿Qué serías si no fueses cantante?

Siempre me ha llamado mucho la atención la psicología. Me dedicaría a eso.

Alejandra, 14 años: ¿Cuál fue la inspiración para el tema “Lo siento”?

Esa canción refleja la necesidad de querer aclarar las cosas después de una ruptura, de una despedida a medias. Es una conversación ficticia, un mensaje con el que te respondes a ti mismo y con un mensaje muy directo: yo era el culpable.

María, 14 años: ¿Cuál sería tu colaboración internacional soñada?

Ed Sheeran. Lo sigo desde pequeño y creo que tiene, además de una gran voz, una gran sensibilidad.

Irene, 23 años: ¿Qué sueño te queda por cumplir encima de un escenario?

Dar un concierto en el que pueda traer todas mis colaboraciones. Juntar a Estopa, Melendi, Pablo Alborán, Yatra, Morat... Es un proyecto muy complicado, por las agendas personales, pero es todo un sueño. Además sería un concierto muy divertido, habría muchos estilos de música.

Maráa, 39 años: ¿Qué canción le dedicarias a tus fans?

Ojalá, sin duda ninguna. Además, esta también es mi canción favorita y es por la que más mensajes recibo, la que hace que me digan muchas cosas diferentes sobre el mismo tema.