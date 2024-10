O establecemento Urantia Studio de Yoga y Pilates, na rúa Perbes, organiza hoxe un encontro no que convidan a vivir unha experiencia única de conexión e harmonía a través dun concerto particular.

Os sons ancestrais e a vibración dos mantras soarán a cargo do dúo especializado na disciplina Surya Bhakti, que realizará unha sesión entre as 18.00 e as 19.30 horas, a un prezo de 15 euros.