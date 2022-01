Los concellos de la comarca valoran diferentes formatos para la celebración del Entroido

Cuando falta poco más de un mes para la celebración del Entroido, la mayor parte de los municipios de la comarca en los que esta fiesta tiene gran presencia año tras año, aguardan a conocer los detalles del protocolo de la Xunta para tomar una decisión con respecto al desarrollo de la cita.



El Concello de Ferrol aseguró ayer que harán lo que prefieran las comparsas, siempre que la normativa covid lo permita. Según se informó, la pasada semana se mantuvieron contactos con la organización de la fiesta y en un primer momento, dichos interlocutores apostaban por posponer las fechas de la celebración, tal y como se está haciendo en lugares como Cádiz, por ejemplo. Y así se trasladó a la Comisión Informativa de Cultura del viernes.



Sin embargo, añadieron las mismas fuentes municipales, el fin de semana se recibió comunicación de que la organización y las comparsas finalmente prefieren mantener el Entroido en las fechas oficiales (el martes 1 de marzo). “Por parte do Concello, non habería problema en aprazar a festa. O que queremos é atender as preferencias da organización e das comparsas, sempre que as medidas covid o permitan”, indicó el concejal de Cultura. “Sempre que a normativa da Xunta o permita, por parte do Concello non hai problema. Optarase polas datas que propoñan os que son os verdadeiros protagonistas do entroido”, concluyó.





Narón





El Concello de Narón, por su parte, ha fijado para el sábado 26 de febrero su tradicional festival de comparsas, siempre pendientes de la situación sanitaria. Las agrupaciones se concentrarán por la tarde en A Gándara para desfilar hasta la Praza da Solaina donde habrá actuaciones y concurso, según informaron ayer fuentes municipales.



En As Pontes, aguardarán "ata o último momento" para decidir qué tipo de celebración harán. “Algo imos facer pero aínda non temos claro o formato. Estamos entre cabalgata ou concurso online de disfraces”, indicaron ayer desde el gobierno pontés. En lo que ya están avanzando es en el programa de A Feira do Grelo, que tendrá lugar precisamente durante el fin de semana del Entroido.



El Concello de Fene esperará a conocer el protocolo de la Xunta y luego convocará una reunión para tomar la decisión. Desde Cariño, por su parte, explican que seguramente harán alguna actividad pero que por el momento están pendientes también de las normas que dictará la Xunta para la celebración de la cita carnavalera.



En esta misma tesitura se encuentran otros concellos como Neda, que en principo se podría inclinar más por las acciones en redes como el año pasado; o Valdoviño, donde valoran la posibilidad de ofrecer actividades presenciales y online, con algún taller infantil y alguna acción para adultos a través de las redes.



Algunas comparsas afrontan también con dudas la actual celebración del Entroido, principalmente por no saber de qué forma se llevarán a cabo las actividades. Otras, como Tróupele Tróupele de Narón y Os Trastos de Valdoviño ya han decidido hace un tiempo no secundar la celebración debido a la situación sanitaria. Desde A Revolta, de Ferrol, piden una reunión con el concejal para “ver como se organiza a celebración”, dicen. l