Hace 20 años | El Concello renuncia a comprar la casa natal de Carvalho Calero

El 2 de diciembre de 2003 la comisión de Hacienda del Concello de Ferrol aprobaba, con los votos de PP e IF y el rechazo de los grupos de la oposición, una modificación de crédito consecuencia del convenio con el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) para destinar dinero a la compra de varios inmuebles emblemáticos de la ciudad.

Según comentó en esa fecha el edil de Hacienda, José Manuel Rey, con estas partidas se atendería a las intervenciones del local del Toxos, el Ateneo (anunciada esta semana), el Jofre, el mercado central, la Escuela Oficial de Idiomas, la contenerización subterránea del barrio de A Magdalena y la adquisición del edificio anexo al teatro Jofre y la casa natal de Carvalho Calero. Once meses después no hay noticias de la compra de ninguno de los dos inmuebles.

El edil de Hacienda, José Manuel Rey, comenta que “al no ejecutarse ese crédito dentro del plazo previsto, la partida decae y no se incorpora al siguiente ejercicio, destinando ese dinero a otros asuntos”, añadiendo que si bien estos dos son proyectos que no se descartan en un futuro, “actualmente ambas gestiones están paradas”. En el caso de la casa de Carvalho Calero, se iniciaron las conversaciones con el propietario del inmueble, alguien ajeno a la familia del escritor y que según el concejal de Cultura, José Manuel Couce, encargado de hacer las gestiones, “no parece tener mucho interés en vendernos la casa”.