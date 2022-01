El Concello reclama la recuperación del servicio de buses de primera hora

Los cambios en el servicio de buses entre Ferrol y A Coruña, que ha supuesto la ampliación de los servicios directos y diarios entre las dos urbes no significan, sin embargo, que los Concellos afectados hayan dado el visto bueno a dichas modificaciones. El Concello de Ferrol ha solicitado a la Dirección Xeral de Mobilidade de la Xunta que aumente el plazo para presentar aportaciones a la propuesta entregada desde la administración autonómica el pasado día 30 de diciembre.



Como explicó ayer el portavoz del ejecutivo local y concejal de Mobilidade, Julián Reina, el documento llegó el día 30 por registro con un plazo para el análisis de la documentación y realización de propuestas hasta el 3 de enero, lo que suponía tan solo un día hábil para llevarlas a efecto



Ante esta situación, el pasado miércoles, la concejalía de Mobilidade emitió un escrito dirigido a la Dirección Xeral pidiendo el aumento del plazo “co fin de mellorar entre todos a proposta da Xunta”, ya que, pese a que ha habido mejoras ya perciben algunas necesidades como la recuperación del servicio existente antes, a las 6.30 horas, una de las demandas de los trabajadores ferrolanos que a diario se desplazan a A Coruña y que, pese a las mejoras que entraron en vigor, no se contempla.



El portavoz del ejecutivo anunció que el gobierno y los grupos municipales estudiarán de forma conjunta este documento presentado por el gobierno de la Xunta en la próxima comisión del área, que se celebrará mañana.



Además, a finales de esta semana está previsto abordar con los representantes de la plataforma de usuarios en defensa del transporte estas modificaciones.



De hecho, Julián Reina explicó que la semana pasada mantuvo un encuentro con representantes de esta plataforma para “escoitar as súas inquedanzas” y en él se dio cuenta por parte de los usuarios del servicio diario de que uno de los servicios suprimidos, el directo Ferrol-A Coruña de las 6.30 horas sigue sin restituirse pese a ser, indica, “un dos prioritarios debido a que daba servizo principalmente a traballadores tanto do sector público como privado con residencia na nosa comarca”.



Ante esta situación, Reina insistió en que se analizarán este y otros asuntos que propongan usuarios y grupos municipales repasando, además, la propuesta efectuada por la Xunta, ya que, indicó, “hai un compromiso do Concello de Ferrol pola defensa do uso do transporte público como alternativa ao transporte particular”.



Algunos grupos municipales ya han adelantado sus propuestas para este servicio y así recientemente el BNG apostaba ya por la recuperación de los servicios directos a A Coruña cada hora desde las seis y media de la mañana y los servicios específicos para trabajadores y estudiantes.



Ayer, Ferrol en Común hacía su propia propuesta en la que asegura que no se cumplen las demandas de accesibilidad y adaptabilidad, con buses de dos plantas, y tampoco se adaptan los horarios a los trabajadores –servicio de las 6.30–. Califica el resto de los servicios de “insuficiente”, en el trayecto Ferrol-A Coruña, asegurando que “unicamente hai certa mellora no da Coruña a Ferrol, reforzando o servizo das 14 30”.