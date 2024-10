El Concello reclama a Cinnia Tech el coste de reparación del aparcamiento del Sánchez Aguilera

El gobierno local de Ferrol reclamará a la empresa Cinnia Tech –antes Girod Services– un total de 6.164,35 euros por la reparación del aparcamiento del Sánchez Aguilera. Tal y como explicó ayer el edil José Tomé en la comisión de Urbanismo, esta empresa fue la adjudicataria, en febrero de 2023, del contrato de pavimentación y arreglo de este espacio. Los trabajos, con un coste de 47.710,41 euros, se ejecutaron entre los meses de marzo y abril, aunque no se recepcionaron hasta el verano al detectarse deficiencias en algunos puntos del estacionamiento.



No obstante, apenas unos meses después de ser finalizadas las obras, el espacio volvió a presentar desperfectos, especialmente en los puntos de entrada y salida de vehículos, con importantes baches. Dado que, por esta situación, no se cumplían las garantías mínimas de durabilidad ofrecidas por la empresa, en noviembre de 2023 se le hizo un requerimiento para que acometiese las reparaciones, al cual respondió. Sin embargo, durante los siguientes meses la coyuntura no cambió, remitiéndose un segundo escrito al que la compañía no contestó. Así, ante este silencio, el Concello ha optado por solicitar el importe de los arreglos.