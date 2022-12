O Concello naronés impulsa unha nova campaña de comercio en Nadal

A alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, xunto ao edil de Promoción Económica, David Pita, veñen de presentar xunto con María Yáñez, vogal da Asociación de Comerciantes de Narón, a “Campaña Nadal comercio de Narón”.



Un ano máis o consistorio organiza esta iniciativa en colaboraicón coa ACN para sortear catro cestas con produtos de Nadal; catro noites de hotel cunha noite de aloxamento, almorzo e circuíto de spa para dúas persoas; dous vales de 600 euros cada un e outros tantos por valor de 400 euros. “A través desta campaña queremos poñer en valor unha vez máis o gran potencial comercial da nosa cidade, cun sector moi profesionalizado que ofrece unha gran variedade de produtos de calidade e cun trato persoalizado coa clientela”, destacou Ferreiro.



Os comercios poden participar voluntariamente e de balde, debendo unicamente cumprir como requisitos os de ter localización física no termo municipal de Narón, colocar o cartaz da campaña nun lugar visible e cumprir as bases da convocatoria, que se poden consultar na web.



As inscricións poden realizarse enviando un correo electrónico á dirección: me.mendez@naron.es donde contactarán coas persoas interesadas para realizar os trámites de adhesión. Ata o 31 deste mes nos establecementos comerciais adheridos entregarán e selarán papeletas de participación á clientela polas súas compras, establecendo nos propios locais o importe mínimo da transacción para entregalas. Así mesmo, para poder participar nos sorteos como clientes é preciso que a papeleta teña os datos completos do participante e o selo de dous establecementos participantes na campaña. Cada semana elixirase por sorteo público un comercio ao que se desprazará persoal da organización para sortear unha cesta e outro no que se sorteará unha estancia nun hotel con spa. Os premios comunicaranse telefonicamente aos gañadores e o acto de entrega dos mesmos terá lugar no Concello, en datas das que se informará previamente.



Recorridos en tren

Entre outras cousas, do 17 ao 30 de decembro –agás os días 24 e 25– estará de novo operativo o Navitren durante oito horas ao día. Polas mañás realizará un percorrido entre o Concello e Xuvia e polas tardes dende o Concello ata A Gándara. Os tickets do Navitren entregaranse nos comercios da Asociación de Comerciantes de Narón e tamén se poden adquirir nunha caseta que se instalará nas inmediacións da estrada de Castela, á altura da Casa do Concello, dende onde sairá este tren do Nadal naronés ás horas en punto. Un elfo e un contacontos viaxarán tamén nel para amenizar o percorrido ás nenas e nenos que se animen a facer as viaxes. Dende o Concello, tal e como apuntou o edil de Promoción Económica David Pita, entregouse tamén aos establecementos adheridos á campaña papel para poder envolver os agasallos destas datas que conta cun deseño promocional do comercio de Narón.