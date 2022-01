El Concello llevó a Fitur “Love Ferrol”, una imagen de naturaleza, deporte y turismo sostenible

Con el lema “Love Ferrol”, el Concello de Ferrol dio a conocer en Fitur su nuevo audiovisual promocional en el que se mezclan elementos caracterizadores como la naturaleza pero también las prácticas deportivas y los contenidos culturales de la ciudad naval.



El alcalde, Ángel Mato, que acudió acompañado por la edil de Turismo, Mayte Deus, anunció las fechas de la Junior Pro, que pasará de dos días de duración a siete, entre el 9 y el 15 de mayo, tras el éxito de la primera edición.



La prueba de surf será potenciada este año ya que reúne, como indicó el regidor, “natureza, deporte e turismo sostible”.



Otro de los elementos en los que se insistió para potenciar el turismo ferrolano fue en la candidatura a patrimonio mundial, en la que está trabajando el Concello y que cuenta con bienes que ya han facilitado la inclusión de la ciudad en la lista indicativa de la Unesco.



Precisamente en el vídeo dado a conocer ayer se pueden descubrir las principales fortalezas de Ferrol como destino turístico, entre las que la edil de Turismo destacó “o gran patrimonio histórico que posúe a urbe, o feito de ser inicio do Camiño Inglés a Compostela ou festas coa repercusión da Semana Santa, as Pepitas ou o festival de Meninas, referente de arte urbano”.



Pero Ferrol también es gastronomía, por lo que se llevó a Madrid el plan estratégico Dieta Ártabra, iniciado este año y que busca “converter Ferrol en destino turístico punteiro en gastronomía sostible e saudable, buscando ligar a cidade a unha identidade culinaria a través do enorme potencial dos produtos gastronómicos que se producen na zona”.



El vídeo “Love Ferrol” propone la ciudad como “un destino para namorarse” con una historia que tiene como marco una cita a ciegas. El audiovisual promocional podrá verse a partir de hoy en las redes sociales del Concello.









Opciones





Pero la imagen de Ferrol plasmada en el nuevo vídeo se completa también con otro polo de atracción turístico, la Semana Santa, declarada de interés turístico internacional y uno de los momentos del año con mayor afluencia de visitantes en la ciudad naval.



A Madrid viajó este año, tras una ausencia en las dos últimas ediciones, la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Ferrol, con el secretario y el presidente de la Junta, Fernando Iguacel y César Carreño, a la cabeza.



Fernando Iguacel destacó los 400 años de historia de la Semana Santa ferrolana y los cambios que ha experimentado sin que se haya perdido ese legado año tras año. Por su parte, Carreño recordó que cinco cofradías y más de 3.000 cofrades protagonizan las 25 procesiones que se suceden en Ferrol desde el Domingo de Ramos al de Resurrección, en este 2022 del 10 al 17 de abril, días en los que “Ferrol se transforma”.



Las vertientes religiosa, cultural, artística y musical desde las que se puede contemplar el evento, declarado desde 2014 como de Interés Turístico Internacional, es otra de las riquezas de los actos, que ayer se destacó en Fitur.



El cartel de la Semana Santa está protagonizado este año por la Cofradía de Dolores y en él se reproduce un óleo del artista Antonio Medina Vallecillo en el que se representa el Cristo de la Misericordia, la Virgen de Dolores y otros elementos propios de la hermandad y del patrimonio natural y arquitectónico de la ciudad, como son la ría y el teatro Jofre.









Zonas





Pero la riqueza turística de la ciudad de Ferrol y sus actos culturales o religiosos se completaron ayer con otro elemento, la presentación de “Ferrolterra Rías Altas. Patrimonio Vivo”. En un acto en el que tomó parte el delegado territorial de la Xunta, Gonzalo Trenor, se expusieron las beldades del geodestino de Ferrolterra.



Trenor destacó en su intervención que “o xeodestino de Ferrolterra está a traballar moi duro para colocar a esta comarca nos principais mapas turísticos de España e do mundo”.



Por eso, la propuesta de la Mancomunidad demuestra que la zona “conta cunhas paraxes de alto valor natural e paisaxístico, que a converten nun destino único e diferenciado”.



La ciudad de Ferrol y el recorrido por concellos de la comarca forman, además, parte del Camino Inglés, “un referente no ámbito do turismo”, como recordó Gonzalo Trenor.



El representante de la Xunta aludió al “patrimonio vivo”, como reza el lema del geodestino de Ferrolterra y apuntó en su intervención en Fitur que “unha das experiencias máis impresionantes que podemos experimentar é descubrir as súas Rías Altas porque esconden un importante patrimonio cultural e histórico que, sen dúbida, non deixará de sorprendernos grazas ao mar, a natureza e a súa excelente gastronomía”.