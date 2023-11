El Concello inicia el reto de transformar urbanísticamente el Sánchez Aguilera

Si el gobierno de Ángel Mato cerraba su mandato con la aprobación y firma definitiva del convenio con Defensa por el que un millón de metros cuadrados de propiedades pasan a ser municipales, el alcalde José Manuel Rey tendrá en sus manos iniciar el desarrollo urbanístico de esas propiedades, especialmente de la “joya” del convenio, el acuartelamiento Sánchez Aguilera, con cerca de 90.000 metros cuadrados de superficie y grandes posibilidades.



El regidor anunciaba ayer el último “fleco” para que todas esas parcelas de la zona urbana y rural pasen a manos municipales, el pago del segundo plazo del abono al que el Concello tenía que responder al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.



Así, el 25 de marzo de 2015, el Ayuntamiento de Ferrol, siendo alcalde Rey Varela, abonó al Invied la cantidad de 140.032,83 euros correspondientes al 25% del abono total (560.131,33 euros) y ahora afronta los 420.098,50 euros restantes.

El regidor local se mostró satisfecho por “finalizar e facer efectivo o convenio, pechando así un capítulo interminable”.



El convenio tendrá efectos desde el mes de diciembre (con la inclusión de las parcelas en el registro de la propiedad) y pone el punto final a un proceso iniciado en 2004 cuando nació el convenio, que fue ampliado en 2005 en su ámbito de actuación, incorporando en 2007 dos parcelas más (Monteventoso y la estación de radio de Mandiá) y que en 2015 contó con el pago de la primera parte de la deuda, que se corresponde con la estipulación segunda del convenio.

El proyecto de equidistribución para el PERI-2-R del Sánchez Aguilera y la ratificación del convenio vio la luz en octubre del ejercicio pasado.



Rey Varela centrará ahora sus esfuerzos en la reurbanización de la parcela del antiguo acuartelamiento, para el que se barajaban usos universitarios, la sede de la Policía, aparcamientos o viviendas de promoción pública, que deberán ahora plasmarse en acuerdos con otras administraciones, ya que esos usos no dependerían de la administración local.



El convenio abre también la posibilidad a Ferrol de contar con suelo industrial, del que carece, en la antigua estación de radio de Mandiá (con una superficie de 125.338 metros cuadrados).

Propiedades que pasan al concello

-Acuartelamiento Sánchez Aguilera: 89.846 metros cuadrados.

-Polvorín de Mougá: 210.877 m2

- Polígono de tiro de Catabois: 15.980 m2

-Parcelas “A” y “B” en el barrio de Canido, del Cuartelillo de San Luis, con una superficie de 4.027 m2

-Campamento de Covas, con 487.798 m2

-Cuartelillo de Monte Covas: 6.694 m2

-Polígono de tiro de Doniños: 86.583 m2

-Estación torpedista de la Armada en San Felipe: 19.919 metros cuadrados

-Observatorio meteorológico de Monteventoso: 117.070 m2

- Estación Radio El Molino, con 125.338 metros cuadrados de superficie.

El PSOE critica la atribución de méritos del alcalde “que non puxo máis que paus nas rodas

El alcalde, José Manuel Rey, aseguró que “en cinco meses resolvemos as cuestións pendentes, e agora toca licitar o proxecto de construcción do Sánchez Aguilera, pasar de edificios en ruinas a novos edificios dotacionais, aparcadoiros, vivendas e miles de metros de zonas verdes”. Esta atribución de “méritos” fue respondida de forma inmediata por el exalcalde Ángel Mato, que calificó de “impresentable” lo que considera una manipulación por parte del actual regidor con respecto al desarrollo del convenio entre el Concello y el Ministerio de Defensa.

Así las cosas, Mato recordó que todos los trámites estaban ya realizados, incluida la reserva de crédito necesaria para poder efectuar este segundo paso y asegura que Rey Varela “tratou de evitar a toda costa que fora o goberno socialista o que asinara o convenio e agora eríxese no gran xestor que consigue resolver este asunto histórico”.

También el BNG se refirió a este convenio, haciendo hincapié en que no existe dotación económica que permita desarrollar las obligaciones de urbanización del Sánchez Aguilera por parte del Ministerio de Defensa y recriminando al Concello que continúe “coa dinámica de someter os intereses da cidade aos de Defensa”.