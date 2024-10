El Concello de Ferrol llama a extremar la precaución por fuertes vientos de hasta 140 kilómetros por hora

El Concello de Ferrol ha llamado a la ciudadanía a extremar la precaución ante las previsiones meteorológicas previstas, con fuertes vientos y fenómenos costeros adversos.

La alerta naranja está prevista en esta zona a partir de las 21.00 horas de este martes y durante toda la jornada de mañana miércoles (hasta las 00.00 horas). Se anuncian olas que superarán los cinco metros de altura, además de fuertes ráfagas de viento de entre 100 y 140 kilómetros por hora.

Con el fin de mantener la seguridad de los ciudadanos, el Concello ya ha tomado una serie de medidas como la suspensión para el miércoles 9 de todas las actividades culturales, deportivas, recreativas y espectáculos públicos, dependientes de la administración local, que estuviesen programadas al aire libre.

Además, se recomienda el cierre de las instalaciones municipales que, por sus características o localización, "contemplen un risco aumentado", apuntan desde el Concello ferrolano. Asimismo, se activará el Plan de Emerxencias Municipal en fase de alerta y se establecerá un dispositivo específico preventivo de los grupos operativos de la ciudad.

Recomendaciones ciudadanas

El Concello advierte a la ciudadanía de que a ser posible no salga de casa, y en caso de hacerlo se deberá "vixiar no traxecto a posibe caída de obxectos e non achegarse a valados ou carteis de anuncios; pechar as portas e fiestras e retirar destas últimas e de balcóns todos aqueles obxectos que poidan desprenderse e causar danos". También se aconseja no acercarse a las playas, a la costa y a los acantilados. Ante cualquier problema relacionado con el temporal, los vecinos pueden recurrir a los servicios de emergencia de la ciudad.