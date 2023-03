El Concello de Ferrol inicia la tramitación de un nuevo contrato del SAF para afrontar la subida de los costes

El Concello de Ferrol ha iniciado los trámites para la licitación de un nuevo contrato para el Servizo de Axuda no Fogar, a pesar de que todavía puede prorrogarse dos años a partir de este mes de junio, con la intención de adaptarse a la variación de la situación económica respecto a cuando entró en vigor, en 2021.



La concejala de Benestar Social, Eva Martínez, compareció en la mañana del martes en rueda de prensa acompañada por Luis Rodas, de Comisiones Obreras, para explicar los problemas que se padecen por el desfase en el precio actual, provocado por la inflación y por la falta de acuerdo en Galicia para la firma de un convenio colectivo del sector. Esto implica, explica la edila, que se vaya a aplicar a los salarios el incremento del IPC.



Son “problemas moi serios” que afectan “á viabilidade do servizo” y ante los que la Xunta, acusa el gobierno local, “está a mirar para outro lado”. La subida a 12 euros al año prevista para 2024 de la cantidad que aporta “é unha tomadura de pelo”, afirma Eva Martínez, y puso como ejemplo la actualización que acaba de hacer el Concello de Santiago del coste del servicio, en el que el informe arroja un precio por hora de 22,5 euros. Asumir esta diferencia sería, para los municipios, “unha verdadeira barbaridade”.

Incremento temporal



Benestar Social propone a la Xunta que utilice mecanismos de emergencia, como sucedió en la pandemia, para hacer frente a la situación económica del sector, que enfrenta este problema en toda Galicia. Así, podría permitir a los concellos que incrementen los precios marcados en el pliego –algo que se hace en contratos de obras pero no en los servicios, como es el caso– para adaptarlos a la realidad y, al mismo tiempo, dar fondos para asumirlos. Sería, indica Martínez, la opción preferida por el Concello, un recurso “extraordinario e temporal” mientras no se llegue a un nuevo convenio y no se supere esta situación inflacionista.

La administración autonómica reafirma su "compromiso incuestionable" con este servicio



La otra posibilidad que plantea el Concello es que se produzca un incremento inmediato del precio por hora que paga la Xunta, por encima de los 12 euros, y así “que os concellos poidamos aplicar os prezos que van estar marcados polos estudos económicos”.



Eva Martínez explicó que la licitación del contrato tras solo dos años de aplicación (se recurrirá igualmente a la prórroga, para que esté cubierto en los próximos meses) es anómala y no era la intención cuando se adjudicó, pero, “dadas as circunstancias”, es la solución que han encontrado “para garantir a viabilidade do servizo”.

Respuesta de la Xunta



La delegación territorial de la Xunta ha salido al paso de la crítica del gobierno ferrolano para “aclarar que o SAF é unha competencia municipal e así se recolle na lei que regula este servizo”, al contrario de lo que defiende el Concello de Ferrol, que la considera una competencia autonómica.



Además, afirman que “o compromiso da Xunta co SAF é incuestionable como tamén o é o esforzo económico que realiza cada ano para garantir este servizo municipal” y pone como ejemplo el adelantammiento de la subida a 12 euros por hora de 2024 a este mismo año.