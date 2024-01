El Concello detalla a los portavoces de la oposición las medidas municipales contra los pellets

El gobierno local de Ferrol celebró ayer a primera hora de la tarde una Xunta de Portavoces de urgencia para dar cuenta al resto de grupos de la corporación municipal las medidas que se están tomando para la recogida de pellets en los arenales del concello.



El alcalde de la ciudad naval, José Manuel Rey, explicó a los representantes de la oposición ferrolana –como ya se hizo el día anterior en la comisión de Urbanismo– que la Concellería de Medio Ambiente e Servizos, está siendo la encargada de coordinar el dispositivo. Así, cuatro brigadas operativas de trabajadores de Urbaser están desplegadas en los arenales de Doniños, San Xurxo, O Vilar e A Fragata. Todas ellas, señaló el regidor, tienen capacidad de desplazarse a cualquier otra playa en caso de que fuese necesario.



Las labores, apuntó Rey Varela, están en todo momento siguiendo las indicaciones técnicas establecidas por el área de Medio Ambiente. Por otro lado, también se está elaborando un informe de los medios humanos y operativos que participan en el dispositivo y que están disponibles para el mismo, así como de los contenedores que se han instalado en cada arenal para depositar los restos plásticos.

Reacciones

Al término de la reunión, el portavoz del grupo socialista y antiguo alcalde, Ángel Mato, detalló en declaraciones a este diario que desde su formación se ha solicitado información tanto del número de playas afectadas como del volumen de pellets que se había recogido hasta el momento en cada una de ellas. Mato, asimismo, también cuestionó al regidor sobre “si había habido algún protocolo o solicitud a alguna administración para desarrollar esa recogida”.



“Lo que trasladé fue la preocupación de que ese tipo de material pudiese llegar al interior de la ría, porque hay bancos marisqueros importantes”, señaló Ángel Mato, quien calificó de “disparate” que no hubiese un “protocolo homogéneo” por parte de la Xunta. De igual modo, el socialista recordó que los arenales ferrolanos están dentro de la red natura, insistiendo en que, al ser labores que se van a dilatar en el tiempo, “esa recogida tiene que hacerse en todos los sitios por igual”.



Finalmente, el antiguo regidor puso en valor los esfuerzos del gobierno local ante esta coyuntura, aunque se mostró crítico con que no se solicitasen medios autonómicos para realizar estos trabajos, apuntando que al emplear operarios municipales esto puede afectar a otros servicios. En cuanto al tratamiento de los restos, Mato señaló que en la reunión se les trasladó que serán gestionados por Sogama.



Por su parte, el grupo municipal del BNG, por medio de un comunicado, cargó duramente contra el gobierno local y el autonómico, exigiendo al alcalde “que remate coa marea de mentiras e manipulación coa que decidiron abordar esta crise medioambiental”. Así, el portavoz de los nacionalistas, Iván Rivas, lamentó que el Concello no solicitase a la Xunta “que poña os medios necesarios para acometer os traballos de limpeza no litoral do noso concello”, además de un protocolo de actuación unificado. Desde el BNG se pide, igualmente, que se hagan públicos los informes de toxicidad del ejecutivo gallego.



Por último, la formación censuró que “continuen circulando por diante das nosas costas buques con bandeira de conveniencia e mercadorías perigosas”, rememorando otros casos similares como el carguero “Casón”, el “Mar Egeo”, el “Prestige” y, más recientemente, el “Blue Star”.

Medios de la Xunta

Por otra parte, el gobierno gallego informó por medio de sus perfiles oficiales en las redes sociales de que, durante la jornada de ayer, operarios autonómicos estuvieron actuando en las playas de Doniños y Ponzos, en Ferrol; en O Rodo, en la parroquia valdoviñesa de Pantín; y en el arenal de A Concha, en Cariño.



Por último, el demandado protocolo fue finalmente anunciado por la Xunta a lo largo de la tarde, por lo que se espera que se ponga en marcha a lo largo de la jornada de hoy en toda la Comunidad.