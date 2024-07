El Concello da luz verde al proyecto de ampliación por fases del cementerio de Catabois

La ampliación del cementerio municipal de Catabois es una de esas demandas históricas de la vecindad de Ferrol que, pese a haber estado sobre la mesa a lo largo de diversos mandatos, nunca llegó a realizarse –el último proyecto al respecto, que no se ejecutó, data de 2015, durante el mandato de Jorge Suárez–. Como solución provisional, se instalaron nichos adicionales entre las filas ya existentes, pero esta suerte de “parche” realmente no atajaba el problema de fondo, además de provocar el rechazo de los habitantes del término municipal.



Así, el pasado 2023 el Concello anunció su intención de recuperar la propuesta de 2015 –que también se había abordado en 2021 sin que prosperase–, actualizando los pliegos y sacando adelante las diferentes licencias pendientes para su ejecución. De este modo, a comienzos de junio, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, detalló, al término de la Xunta de Goberno Local, que se había dado luz verde a la propuesta, planteando una ampliación por fases que cubriría las necesidades de sepulturas a largo plazo.

Licitación



En consecuencia, la XGL celebrada esta mañana dio un nuevo paso de cara a hacer realidad esta iniciativa con la aprobación del proyecto de ejecución, que en breves será remitido a Contratación para iniciar su licitación.



“Desta actuación leva falándose moito tempo”, señaló el regidor, señalando que el objetivo del gobierno local es que los trabajos puedan comenzar “nos próximos meses”. En este sentido, Rey Varela subrayó la importancia de este proyecto, recordando que “levamos moito tempo estropeando o cemiteiro, incorporando ringleiras de nichos no medio das existentes no proxecto inicial”.



La propuesta actualizada, de esta forma, contempla la adición de un total de 1.512 sepulturas en un terreno adyacente de titularidad municipal. “Para evitar como sucedeu nalgúns contratos que, sacados a licitación quedaron desertos debido a que non tiñan os custos actualizados, vimos de revisar e actualizar as contías”, señaló posteriormente el regidor por medio de un comunicado, en el que se detalla que el presupuesto se ha ampliado de los 1.103.046 euros de 2021 a los actuales 1.261.993.

Actuación



El cementerio de Catabois, detalló el gobierno local, data de 1945 y a día de hoy cuenta con una capacidad de 16.000 sepulturas, de las cuales la gran mayoría están ocupadas –de hecho, además de la intervención se contempla abordar la recuperación de aquellos espacios “abandonados” y que llevan años sin abonar la pertinente tasa–.



La actuación, de esta forma, consistirá en la construcción de los mencionados nichos en un terreno de 34.800 metros cuadrados que ya ha adquirido el Consistorio. Además de las sepulturas, el proyecto incluye el desarrollo de un nuevo osario, trasladando el anterior, así como las pertinentes zonas verdes, instalación de servicios –suministro eléctrico y de agua potable, saneamiento, recogida de pluviales, etcétera– y nuevos cierres. La configuración, explicó el Concello, será la misma que la de las instalaciones existentes, con una calle central con “agrupacións lineais de nichos nos laterais”. “Con estas obras pretendemos dar por cuberta a importante demanda de nichos e frear o deterioro”, aseveró Rey Varela.



Cabe recordar que esta intervención está planteada por fases, en el sentido de que permitirá ir ampliando el camposanto de forma progresiva a medida que los nuevos espacios se vayan ocupando –de hecho solo una fracción de la mencionada parcela se empleará en esta primera intervención–.

Otros acuerdos



La aprobación del expediente de ejecución de la ampliación del cementerio no fue el único acuerdo alcanzado durante la Xunta de Goberno Local celebrada esta mañana. Así, José Manuel Rey detalló que en la reunión se dio luz verde a una actuación urgente para solventar los problemas de inundaciones en las instalaciones de la Feira Internacional de Mostras (FIMO).



La intervención, como explicó el alcalde, consistirá en la sustitución de la red de abastecimiento interior, que discurre bajo el pavimento del recinto. El proyecto ha sido adjudicado a la empresa Entyl Ingenieros por un importe de 36.221 euros y un plazo de ejecución de dos meses y, como señala el Consistorio, los trabajos no implican urbanización, por lo que se consideran de conservación. “Nas instalacións de FIMO, nos últimos meses e anos hai un problema coa rede que dá lugar a inundacións na parte exterior dos pavillóns”, afirmó Rey Varela, añadiendo que la actuación será una solución a esta coyuntura previa a la futura reforma del área como parte del proyecto Cidade do Deporte.



Por otro lado, el gobierno local también ha resuelto la adjudicación del contrato para el servicio de tratamiento, impresión, encartado y ensobrado de misivas y notificaciones del Concello. Así, el regidor ferrolano señaló que, pese a tratarse de una prestación “menor” en comparación con otras como la recogida de residuos o el mantenimiento de parques y jardines, llevaba años caducada y era necesaria su renovación. De este modo, será la firma Sermoga Ossorio Franqueo quien se hará cargo de estas labores. El contrato tendrá una duración de dos años y un coste de 20.231 euros –10.115 por ejercicio, impuestos incluidos–.

Retomada la licitación del proyecto de reforma del talud de la junta vecinal de Doniños

Otro de los proyectos abordados durante la última reunión de la XGL es el refuerzo y saneado del talud de la parcela en la que se encuentra el edificio de la junta vecinal de Doniños.



Tal y como detalló el alcalde, José Manuel Rey, esta intervención también data de 2021, pero al no haberse concretado, el presupuesto requería de una actualización para llevar a cabo la licitación del proyecto básico y de ejecución. De este modo, la cuantía planteada por la empresa encargada de la redacción de la iniciativa se incrementó en 61.000 euros, pasando de 161.592 euros a 222.592. Durante su comparecencia, Rey Varela destacó que se trataba de “un importante investimento na zona rural” para dar respuesta “a unha demanda” de la entidad vecinal.



El encargo, que aún no se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Estado, tiene como objeto “definir as actuacións necesarias para a reparación do muro, o reforzo da pendente mediante pedra escollera a media ladeira, conservando o camiño de serventía e novos caneiros de baixada e canalizacións de augas”. Por el momento se desconoce el plazo de ejecución de esta fase.