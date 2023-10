El Concello contrata la actividad de la Casa da Muller por 73.000 euros

El Concello de Ferrol quiere dotar a la Casa da Muller (calle Lugo) de una actividad permanente y para ello sacará a concurso el servicio para la coordinación y ejecución de diferentes talleres con perspectiva de género. “Desde hai catro anos a Casa da Muller non ofrecía un programa de actividades e programación continua e nós queremos tamén un Ferrol en feminino. Non contar coas mulleres non é unha opción”, explicó ayer el alcalde, José Manuel Rey Varela, en la rueda de prensa posterior a la Xunta de Goberno.



El contrato abarca un período de dos años y se divide en dos lotes. Uno se dedica a autocuidado, empoderamiento personal y disciplinas artísticas (entre las que se incluyen actividades de artesanía y manualidades, yoga, autodefensa o fotografía, por ejemplo). El otro lote se especializa en la alfabetización tecnológica, empoderamiento digital y desarrollo profesional. Para ello se instalarán diez ordenadores nuevos que permitan participar en las actividades de formación en línea. También se darán cursos de primeros pasos en la informática, de inglés o de estimulación de la memoria.



La inversión para este capítulo es de cerca de 73.000 euros, informan desde el Concello. “Seguimos traballando para coidar ás persoas e a igualdade é unha das nosas prioridades”, apostilló el alcalde.