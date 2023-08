El Concello de Ferrol cambia de opinión y permite el acceso al parking del Cantón todo el día

La medida anunciada ayer y que en esa misma jornada ya entró en vigor, con el fin de "garantir a seguridade dos peóns e condutores”, consistente en el cierre del acceso al parking del Cantón una hora antes del inicio de los conciertos y durante la duración de los mismos, ha sido duramente contestada tanto por parte de los usuasios del estacionamiento, que se encontraron repentinamente con este impedimento teniendo que buscar otras alternativas, como por parte del grupo socialista, que en el anterior mandato optó por dotar de doble sentido el tramo de la Iglesia desde el parking hasta el Callao para favorecer la entrada y salida.

Precisamente esta medida es la que anunció ya el gobierno actual que tomará, buscando una solución "ante as demandas veciñaios, para regular o tráfico no centro da cidade durante as festas do verán".

De este modo, ya no estará prohibida en ningún momento la utilización del aparcamiento subterráneo y la solución adoptada opta por la habilitación de dos carriles en la calle de la Iglesia desde la plaza del Callao hasta la entrada del Cantón.

La medida implica que se eliminarán las plazas de aparcamiento en ese tramo, ahora de doble dirección, que se habían habilitado a finales de junio, también a petición vecinal, como apunta el gobierno de Rey Varela. La circulación, de todos modos, solo estará disponible, como ya sucedía anteriormente, para residentes, carga y descarga y usuarios del párking. Una vez concluidas las fiestas se retomará el aparcamiento en este tramo y se eliminará ese doble vial de acceso.

Lo que sí queda restringido desde una hora antes de cada concierto, es la circulación por Iglesia sin ser para accerder al parking, ya que la calle Rubalcava, empleada para salida del centro de la ciudad estará cortada durante los espectáculos.

Desde el grupo socialista ya se había solicitado que se recuperase el plan de tráfico de la calle de la Iglesia que tenía en marcha el anterior gobierno y que, en lo tocante a la entrada y salida del parking, se ha tenido ahora en cuenta al menos durante las fiestas.

La decisión tomada ayer es fruto, señalaron esta misma mañana los socialistas "da improvisación na que vive instalado Rey Varela dende que accedeu á Alcaldía" e hizo hincapié en que "unha vez máis, un día fan unha cousa e, ao seguinte, a contraria".



Desde el grupo del que es portavoz Ángel Mato se recuerda que las obra requieren de un trabajo de planificación y consideran que "as decisións adoptadas nestes dous meses polo goberno do PP, respostan a impulsos sen ningún sentindo".

El PSOE reclama "seriedade e organización" y advierten de la necesidad de articular dispositivos "complexos e completos" para las actuaciones en las que se prevé una asistencia más numerosa como la de Camela, apuntando que "hai que garantir a entrada e saída á praza de Armas e que non se produzan problemas".