La comparsa As Xoaniñas de Chao, ganadora en el festival de Ferrol

Las comparsas Os Colludos, Semente de Trasancos, A Revolta de Trasancos, Os Argalleiros, As Xoaniñas de Chao y Os Parrandolos así como el grupo Os Caralletas (que no participó en el concurso) animaron ayer el Entroido de Ferrol con un desfile que partió de Esteiro para concluir en Armas, escenario del festival en el que las agrupaciones participantes interpretaron sus canciones.



La comparsa As Xoañinas de Chao se hizo con el primer premio (630 euros), mientras que el segundo fue para Parrandolos (620) y el tercero para Os Argalleiros (610).En Armas se celebró previamente una fiesta infantil de la que, sin embargo, el Concello de Ferrol no informó hasta el mediodía de ayer. La próxima cita será el viernes, con el Entierro de la Sardina, a las 23.00 horas, en Ultramar.



Desde el PP lamentaron la falta de coordinación y planificación de la Concellería de Cultura –dirigida por Antonio Golpe– en el Carnaval, una celebración que “saldrá adelante por el esfuerzo y trabajo de los participantes, así como del personal técnico del Concello y no del máximo responsable de Cultura”, manifestó la concejala Maica García. Criticó asimismo que el gobierno local no les hubiese presentado el cartel de la fiesta y que este no detallase toda la información sobre las actividades, ya que no ofrecía información ni sobre el itinerario del desfile ni de la fiesta infantil previa a la gala.



El grupo popular quiso reconocer el gran esfuerzo que han hecho las comparsas para que se pueda celebrar una fiesta en la que ayer, al igual que hicieron el sábado en Narón, animaron las calles de la ciudad con sus variados disfraces, entre los que hubo espacio para las “xoaniñas”, druidas, “nuevos ricos”, deportistas de las Olimpiadas del 92, alusiones al famoso Carnaval de Nueva Orleans o al tema de la accesibilidad. Precisamente una de estas comparsas, concretamente la de Os Colludos –de la Asociación ASCM– lamentaba también hace unos días “la desinformación que desde el Concello ha transmitido, confundiendo sobre los actos programados para este carnaval”, indicaban en un comunicado. Aún así, todas se volcaron ayer con el Entroido para contribuir a a animar el ambiente en este regreso de la fiesta a las calles.