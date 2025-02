Los comités de Navantia, sin avances tras la “fractura” territorial y la pérdida de la confianza

“É unha situación insólita; en todo o tempo que levo aquí nunca se dera, a verdade”. Carlos Díaz (MAS), presidente del comité de empresa desde 2023, expresa así su estupor por lo que ha sucedido o, mejor, lo que no ha sucedido desde el pasado 17 de diciembre, cuando el referéndum sobre el preacuerdo del segundo convenio colectivo dio la victoria a la opción del no.



Si bien es cierto que las distintas secciones sindicales han hecho sus análisis internos para fijar su posición a la plantilla, la realidad es que la comunicación entre los diferentes comités del grupo naval está rota. “O intercentros está tocado, consecuencia da fractura territorial que quedou de manifesto nas votacións e, creo eu”, explica Díaz, “tamén da ruptura da confianza que produciu”.

Carlos Díaz: “Non vemos unha saída clara a esta situación”



Es tan extraña, atendiendo a la mochila sindical de la empresa, la situación que no se ha solicitado ni promovido ninguna reunión o encuentro para reconducir el proceso negociador o, en su caso, para buscar alternativas.



La mayoría sindical del astillero ferrolano, MAS y CIG, sí ha querido dar su opinión en sendos comunicados. “Sabemos, e asumímolo con naturalidade, que somos o centro que somos –es el que más plantilla tiene de todo el grupo–, pero teñen que ser os outros, os que non avalaron o preacordo, os que deben dicir que estratexia seguir ou, cando menos, manifestarse ao respecto”, apunta Díaz. Pero ahí está el quid de la cuestión: no hay más que silencio, las llamadas no se devuelven y los whatsapps quedan sin respuesta. “Non vemos unha saída clara”, añade.



¿Un acuerdo de centro?

MAS y CIG apuestan, aunque con matices, por un acuerdo de centro, que es una fórmula que contempla la legislación y que, además, las partes ya han explorado. Es perfectamente viable y tomaría como base el contenido del preacuerdo que se cerró a comienzos de diciembre, antes del puente, y se votó el 17, pero podría incluso ampliarse o matizarse algún punto.



En el momento en el que la mesa de negociación retomase el proceso o iniciase uno nuevo y se llegase a un acuerdo, los centros se adherirían, si se diese el caso.



De todos modos será Navantia y, en última instancia, la SEPI, la que tendría que dar luz verde a esta vía, aunque en este escenario en el que la comunicación no fluye las opciones se antojan minoritarias.

Tres representantes de trece miembros en el intercentros

Navantia en la ría de Ferrol tiene tres de los trece miembros que componen el intercentros. Durante la negociación se formó una mayoría de siete que permitió llegar al preacuerdo de principios de diciembre que fue rechazado en el referéndum del 17. El centro que desequilibró la balanza –en la ría de Ferrol la mayoría dio su respaldo al texto acordado– fue Cartagena, donde 737 de los 884 votos emitidos dijeron que no. En el astillero murciano, el posicionamiento de la mayoría sindical fue desde el principio muy claro y, sobre todo, muy local, en el sentido de que tienen abiertas más de 200 reclamaciones por las categorías profesionales. “Non é xusto que a comisión negociadora sexa refén dunha situación local”, apunta Carlos Díaz.