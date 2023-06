El comité de Navantia anticipa un calendario de movilizaciones “moi quente” de cara a las elecciones

El comité de empresa de Navantia Ferrol anticipó esta mañana un importante recrudecimiento del calendario de movilizaciones de la plantilla del grupo naval de cara a las próximas elecciones, de no avanzarse en las negociaciones de los nuevos convenio colectivo y Plan Industrial. En una rueda de prensa celebrada a las puertas de la antigua Bazán, el secretario del organismo representantivo, Miguel Pol, acompañado del resto de integrantes del mismo, señaló que, con el adelanto electoral “o espazo para arrincar” los mencionados documentos “acortouse bastante”, lo que ha llevado a la parte social a emitir este ultimátum.



“Entendemos que a nosa Dirección estivo xogando bastante cos tempos, non puxo a vontade que se necesitaba para estes dous procesos de negociación”, censuró el representante, recordando que todavía quedan “un montón de incumprimentos” en los compromisos del Plan anterior, que data de 2018. En este sentido, Pol apuntó que el lunes y martes de la próxima semana se celebrará en Madrid un nuevo encuentro del comité intercentros y que de lo planteado en el mismo dependerá hasta qué punto se intensificarán las protestas.



“Estamos a falar de que no tema de inversións, aínda non está nin materializado a fábrica dixital de bloques; o propio dique seco de construcción segue de algún xeito invisibilizado pola Dirección”, señaló el secretario, al tiempo que admitía que desde la gerencia había un compromiso “persoal e discreto” de avanzar en estos temas, pero nada “concreto”. En lo referente al nuevo Plan Industrial, el sindicalista apuntó a que siguen sin precisarse qué intervenciones se van a realizar y qué cuantía económica tendrán para ello; mientras que en el marco laboral “seguen dándonos largas e seguen sen poñer enriba da mesa unhas condicións dignas”.

Adelanto de los comicios



“A dia de hoxe, o adianto das eleccións vai facer que, o posible calendario de mobilizacións que faremos despois do comité intercerntros, auguramos que vai ser moi quente; que a campaña electoral vai ter moitos contratempos”, adelantó el secretario del comité ferrolano.



Así, desde el organismo se pidió disculpas a la ciudadanía por la “incomodidad” que podrían causar estas protestas, admitiendo que “as nosas mobilizacións afectan a todo o mundo”. “Sobre todo é unha advertencia para os que pensen que a campaña electoral en Ferrol vai ser tranquila”, apuntó Pol, recordando que no solo siguen pendientes de convocarse unas 300 plazas para los centros de la ría de Ferrol, sino que tampoco se han definido –e incluso distribuido– las 1.500 vacantes anunciadas recientemente por el presidente Pedro Sánchez.

Cambio de gobierno



Ante esta advertencia y al ser cuestionado sobre qué efecto tendría un cambio de Gobierno de carácter conservador en las negociaciones, Miguel Pol apuntó que, según su opinión, “claramente sería malo”. En este sentido, considera que “de cara ao emprego público e de cara ás inversións”, aseverando que “á experiencia nos remitimos”.



A pesar de ello, el secretario se mostró muy crítico con el actual Ejecutivo, sentenciando que “o vacile” que están sintiendo los trabajadores por parte de las administraciones está logrando que “non notemos unha diferenza entre un Goberno conservador e un progresista”. “Hai compromisos que veñen de lonxe e non imos pasar unha campaña electoral sen comprobar que partidos políticos van apostar polo futuro do noso estaleiro, quen van a apostar pola construción do dique seco, por Turbinas e Reparacións”, sentenció el representante de la parte social.

Por último, desde el comité de empresa se detalló que el propio presidente de Navantia había asegurado que, aún con un gobierno en funciones, había margen para negociar. No obstante, el organismo se mantiene firme en su posicionamiento, aseverando que “está nas mans” del Ejecutivo central “evitar este tipo de confrontacións”.