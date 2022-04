El comité de Emafesa avanza una huelga por su convenio colectivo

La tensión en el conflicto laboral entre el Concello de Ferrol y los trabajadores de diferentes servicios municipales continúa en aumento. A las protestas actuales de los trabajadores de Parques y Jardines, Biblioteca y Deportes se unirán, a partir del próximo mes de mayo, las de la plantilla de le Empresa Mixta de Aguas de Ferrol (Emafesa).



Así lo anunció ayer el comité de la compañía participada en un 51% por el Concello, que reclama que se retomen las negociaciones de su nuevo convenio colectivo, estancadas desde hace dos años. De esta forma, el presidente del organismo de representación, Jesús López, explicó que, a lo largo de este período, se celebraron diez reuniones con la firma, pero que, ante la falta de avances, se acordó en asamblea dar comienzo a “medidas de conflicto”. Tal y como explicó el presidente, el convenio plantea, entre otros puntos, “una modificación de categorías profesionales”, mediante la cual se crearían posiciones específicas para licenciados y diplomados, a los que se les incrementaría el salario un 10%, mientras que el aumento para el resto de la plantilla sería del 2%. El objetivo de esto, apunta el comité, es “que la gente que entre nueva sería contratada con menores salarios, categorías y bases de cotización”.



Del mismo modo, se habría propuesto una “paga de productividad y antigüedad” que estaría ligada al absentismo y que dejaría “fuera” a todos aquellos empleados con menos de cinco años de antigüedad y a quienes acumulen más de ocho días de baja. En la práctica, tal y como señala el presidente, esto incluiría “permisos retribuidos” con los que cuenta el colectivo, como paternidad y maternidad, días de asuntos propios, etcétera. En este sentido, el comité señala que, según la Ley de Presupuestos, se les trata como funcionarios públicos, pero “cobrando menos e traballando máis” y que si bien cuentan con el apoyo del Concello, la falta de “autoridade” de este frente al socio privado, Socamex, hace de dicho amparo algo “estéril”.









Acciones reivindicativas





En cuanto a las acciones de protesta que el colectivo llevará a cabo, desde el comité de empresa se señaló que, dada su naturaleza pública, los servicios mínimos son muy restrictivos. Así, por el momento se ha programado una concentración para el próximo martes 19 frente a las oficinas de Emafesa –de 12.30 a 13.30 horas–, además de asistir al pleno de fin de mes del Concello para exigir soluciones.



En cuanto a la huelga, que sería parcial e indefinida, el comité apuntó que todavía no se ha comunicado, pero que estiman que comenzaría a partir del próximo mes de mayo. Del mismo modo, el colectivo no descarta realizar otras acciones de protesta de no avanzar las negociaciones.









Manifestación





Por otro lado, durante la mañana de ayer continuaron las acciones de protesta de los trabajadores de Jardines y de Bibliotecas por las calles de Ferrol. Sobre las 11.00 horas, los empleados del servicio de mantenimiento de parques celebraron una concentración frente al edificio consistorial, donde mantuvieron un breve encuentro con representantes de los grupos BNG, Ferrol en Común y Partido Popular para transmitirles su situación actual.



Tras esto, los profesionales se desplazaron hasta la biblioteca municipal de la plaza de España, donde se unieron a sus compañeros que prestan este servicio, realizando una manifestación conjunta por la calle Real hasta concluir, nuevamente, frente al ayuntamiento. Allí, ambos colectivos permanecieron aproximadamente una hora exigiendo, a ritmo de tambor y sirenas, la dimisión del alcalde y que se cumplan sus demandas.



Asimismo, el portavoz de los trabajadores de Jardines, Sindo Pena, explicó a los medios que continúan sin recibir una respuesta de la Alcaldía, que el seguimiento de la huelga está siendo total y que los servicios mínimos ya estaban en funcionamiento tras el incidente del pasado lunes.



Del mismo modo, Pena denunció que desde el gobierno local se emitió un informe “sobre unos problemas en el acuerdo de los trabajadores”, publicado hace un año en el BOP, y en el que se acaban de detectar errores en la redacción. Según aseguró el representante, el Concello afirma que este error haría que el acuerdo “no encajase dentro de la Ley de Contratación Pública”. No obstante, como apunta el portavoz, los servicios jurídicos ya contarían con un nuevo texto que solventaría el problema.