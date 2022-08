Comienza la retirada de teja cerámica del edificio del Concello de Ferrol para la rehabilitación de la cubierta

El edificio del Concello de Ferrol avanza hacia su nueva cara, en una rehabilitación que tiene una duración prevista de tres meses –los andamios empezaron a levantarse este agosto– y que supondrá la mejora de la salubridad, la seguridad y la conservación, así como del ornato y la integración ambiental. Ayer comenzaba la retirada de la teja, dentro del cambio en el revestimiento de la cubierta, que pasará a tener un acabado con lámina de cinc.



Este es uno de los aspectos que se verán modificados desde el exterior, junto con la eliminación de buhardillas que fueron antiguas viviendas y que ahora no tenían uso. Se instalarán en su lugar ventanas giratorias. Asimismo, se retirarán pináculos y ornamentos que pueden además ser peligrosos si se desprenden.



También se protegerán contra la corrosión las armaduras de las semiviguetas del forjado de la cubierta y se acabará con el pintado de las fachadas. Este último también supondrá un leve cambio respecto a la actualidad, puesto que el fondo y los elementos que se resaltan tendrán dos tonos distintos de gris –ahora los marcos de las ventanas son rojos– y el zócalo tenderá más hacia el marrón.



Retirada de amianto

Las obras en el palacio municipal incluyen la demolición de la cobertura de placas con fibrocemento con amianto y la demolición de la cobertura de teja cerámica, que es la fase que acaba de comenzar. Se continuará con demolición y limpieza de fábrica de ladrillo, cubiertas de las buhardillas, carpintería de madera, sollado de baldosa, cornisas y ornamentos, lucernarios y pináculos.



Después se colocará la lámina de cinc, ventanas, lucernarios, una azotea transitable y el sollado de baldosa hidráulica.



En las fachadas se lijarán las superficies y se recebará donde sea necesario, para después pintar. En la carpintería de madera se hará lo propio, utilizando el color blanco y un gris conocido como Gris Tráfico para las persianas.



También es preciso realizar reparaciones estructurales aunque el estado del edificio, según los detalles del pliego técnico, es bueno, y el deterioro que presenta la cubierta se debe a la falta de estanqueidad (humedades). También está en mal estado la pintura exterior.



La rehabilitación de la casa consistorial tiene un presupuesto de 562.650 euros, que sufragará en un 80% la Deputación da Coruña, dentro del Plan de Obras e Servizos.



El concejal de Urbanismo, Julián Reina, considera que se trata de una intervención “moi necesaria para garantir a seguridade no inmoble debido aos danos que sufre a última planta do edificio”. Cuando la reforma esté concluida “poderanse aproveitar mellor os espazos ata agora sen uso por mor do seu mal estado e o deterioro das bufardas”.