El comercio de Ferrol hace balance positivo del verano, con más visitas y ventas que en 2023

El centro de la ciudad presentaba este sábado un aspecto envidiable; gente consumiendo en las terrazas, vecinos paseando con sus bolsas, bullicio en las calles y locales con movimiento de clientela. Una estampa soñada para cualquier urbe en la que propios y visitantes la disfrutan y comparten. Pese a que el verano no llegó a su fin los escaparates ya presentan las propuestas para la nueva campaña otoñal, lo que invita a muchos a disfrutar de las nuevas colecciones y, de paso, hacerse con alguno de los descuentos que, por ahora, conviven con la ropa y el calzado que vendrá.



Así, en los estertores de la temporada veraniega, los comerciantes hacen balance positivo de estos meses.

El presidente de la Asociación de Comerciantes Ferrol A Magdalena, Olegario Álvarez, asegura que en su caso particular este verano ha sido mejor que el pasado. Cabe precisar que su negocio Kenia se encuentra en la calle María, que el verano pasado todavía permanecía en obras. De todos modos, sostiene que “ha entrado más gente y las ventas también han sido mayores que en 2023”. Explica el presidente de los comerciantes que “el incremento de visitantes es directamente proporcional a un aumento de clientes que llegan a la tienda y un mayor volumen de ventas, siempre”.



Álvarez indica que la sensación de la gran mayoría de los asociados es la misma que ha tenido él. “Las calles han estado llenas de gente y eso se ha notado mucho en el sector”. Preguntando a algunos de los negocios situados en la milla de oro de la ciudad, la lectura que hacen de este verano a punto de finalizar es idéntica. “Ha habido mucha gente, más que otros años, y las ventas también han aumentado”, aseveró la encargada de la tienda de moda deportiva Quiksilver, situada en la céntrica calle Real. “Este año, a diferencia de otros veranos, hemos constatado que las calles estaban repletas de gente también esos días más calurosos en los que habitualmente la tienda estaba más parada pues la mayoría se van a las playas de la zona, pero no, este año ha sido muy diferente en ese sentido, siempre hubo gente y eso animó las ventas”, explica. Esta trabajadora también precisa que el volumen de ventas en este céntrico negocio ha sido “mucho mejor que el verano pasado”.



Todos los comerciantes consultados coinciden también en afirmar que el inicio de la campaña estival, con tiempo bastante malo, fue un poco mala, “pero agosto estuvo muy animado”, indican. En Centro Piel, una zapatería clásica de la ciudad, aseguran tener esa misma sensación positiva de haber cerrado un buen verano pese a “un inicio un poco flojo, con días malos y temperatura baja, pero la segunda quincena de julio y agosto ha funcionado muy bien”, asevera la dependienta del negocio.



Muy cerca de este establecimiento, las responsables de Vicky Nores también dan fe de un verano bueno en general, con mucha más gente que en 2023 y también con “más ventas”. Sostienen también que cuanta más gente venga a la ciudad más clientela se pasa por los negocios. También las cafeterías situadas en esta céntrica vía han tenido un verano muy bueno, con negocios en los que había que esperar para poder disfrutar de una mesa para tomar un café, un desayuno o un refrigerio.



Más concentrado



El sector, por su parte, continuará con sus propias campañas para seguir llamando la atención de potenciales clientes por medio de diversas campañas comerciales. La última de estas acciones se organizó desde la Asociación de Comerciantes Ferrol A Magdalena el pasado fin de semana y guardaba relación con la vuelta al colegio (algunos locales exhiben aun sus descuentos para ayudar a las familias en el regreso a las aulas). Así, con cada compra en los negocios adheridos a la entidad se entregaban vales para participar en un juego de puntería en el que los participantes podían llevarse premios como material escolar o bonos descuento que podían llegar hasta los 20 euros. Entre campañas y aumento de visitas el comercio local sigue manteniéndose fuerte.

El clima, un gran condicionante

Las campañas comerciales guardan una estrecha relación con la climatología. Si el verano tarda en llegar, también lo hacen las compras. “La gente no adquiere ropa o calzado si el tiempo no es acorde a la campaña”, como apuntan desde el sector. Lo mismo ocurre con la temporada invernal, si el frío o las lluvias no llegan la gente espera para renovar las prendas. Por otra parte, los días muy lluviosos tampoco apetece salir a comprar y las jornadas estivales más calurosas que invitan a ir a la playa tampoco.

Los bonos, un revulsivo enorme



Desde la asociación de comerciantes local precisan que temporadas como el verano, con llegada de más gente, y las rebajas, así como la Navidad, son las épocas con mayor volumen de ventas del año. No obstante, iniciativas como el Bono Comercio o el Bono Deporte suponen también un importante incremento de las ventas para los negocios, que aplauden este tipo de iniciativas promovidas por la Xunta y confían en que tengan continuidad. A este respecto desde la Asociación de Comerciantes Ferrol A Magdalena sostienen que algunos de sus asociados “llegaron a quedarse sin existencias debido a la altísima demanda de productos gracias al Bono Deporte”. Lo mismo ocurrió con el Bono Comercio, con “ventas espectaculares”. Iniciativas como estas sumadas a las que el propio sector realiza constituyen un asidero muy robusto para el comercio.