La comarca supera una nueva jornada de fuertes lluvias con pocas incidencias

La borrasca Louis sigue golpeando el área de Ferrolterra, coronándose ya como el fenómeno meteorológico de mayor duración del año. No obstante, pese al fuerte viento y, en el caso de hoy domingo, las intensas lluvias, el número de incidencias continúa siendo más bajo de lo que inicialmente se esperaba.



Y es que la última jornada del fin de semana, de la que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alertaba de que se “reactivaría” el temporal tras la tregua del sábado, finalmente se ha saldado con un número relativamente bajo de sucesos. Así, los profesionales del cuerpo de Bombeiros de Ferrol señalaron que, a lo largo de la mañana, tuvieron que intervenir en buena parte de los ya conocidos como “puntos negros” de la ciudad naval por acumulación de agua –como las avenidas de Esteiro y Vigo, carretera de la Trinchera, glorieta del Diapasón, Irmandiños, etc.–, pero en ninguno se produjeron inundaciones fuera de lo común.

Un vecino sufriendo la intensa lluvia en Irmandiños | J.M.



Asimismo, los profesionales ferrolanos sí que señalaron que tuvieron que desplazarse al barrio de A Magdalena, principalmente a las calles Lugo y Sol, a causa de varias anegaciones en plantas superiores de edificios provocadas por canalones bloqueados que no eran capaces de dar salida a la intensa lluvia registrada desde la noche del sábado. En este sentido, los bomberos recordaron la importancia de realizar un mantenimiento periódico de estos elementos en todos los inmuebles.



Por su parte, los profesionales del Servizo de Prevención de Incendios e Salvamento (Speis) de Narón y los Bombeiros do Eume, en el área de As Pontes, señalaron que, pese a la intensa lluvia y fuerte viento, no tuvieron que realizar ninguna intervención en toda la jornada.

Desbordamiento en Neda



Si bien buena parte del territorio logró disfrutar de un fin de semana de temporal pero sin incidentes, no fue así en el concello de Neda, donde los vecinos tuvieron que revivir, aunque con menor contundencia, las nefastas consecuencias de las riadas del pasado mes de noviembre.



A primera hora de la tarde los vecinos de la parroquia de Santa María alertaban de que el cauce del río Basteiro estaba volviendo a aumentar a causa de las fuertes lluvias que azotaban la zona desde la noche del sábado. No obstante, la tregua que dieron las precipitaciones sobre las cuatro de la tarde hicieron pensar que finalmente las aguas no volverían a invadir el área. Desafortunadamente, sobre las siete la lluvia volvió a golpear con fuerza el área, provocando que el río inundase terrenos y viales.

El río Basteiro, en Neda, volvió a desbordarse | Cedida



Asimismo, ante el irregular tiempo, la Xunta activó durante la mañana el plan Inungal ante el peligro de desbordamiento de varios ríos, incluido el Mera a su paso por Ortigueira, Cedeira, Cerdido y Valdoviño. De igual modo, el Concello de Pontedeume alertó a sus vecinos de que, en virtud del Protocolo del Plan de Emerxencias de Galicia, se abrirían entre las últimas horas de la tarde y las primeras de la noche los desagües del pantano da Ribeira, provocando un importante incremento en el caudal del Eume.

Servicio ferroviario



Un servicio que sí se vio notablemente afectado durante la jornada de ayer fue la conexión ferroviaria entre la ciudad naval y Asturias a causa de dos incidentes separados.



Por un lado, durante la mañana el tramo de Ancho Métrico –antigua FEVE– entre el apeadero de Ponte de Mera, en Ortigueira, y Cerdido tuvo que ser cerrado a causa de varios árboles que fueron tirados por el viento sobre las vías. En consecuencia, Adif estableció un servicio de transporte por carretera entre Ferrol y Cudillero. Ya por la tarde la situación se repitió, aunque en este caso por un desprendimiento de tierra en el trecho que separa las estaciones de Ortigueira y Viveiro –también se habilitó una alternativa a los pasajeros–.