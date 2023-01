La comarca de Ortegal bajará de 10.000 habitantes a partir de 2031

La pérdida continua de población en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal no parece tener reversión a corto plazo. Así lo constata el Instituto Galego de Estatística en la proyección de habitantes hasta 2037, una estimación que, aunque no está escrita en piedra, respalda los datos que año tras años confirman un descenso poblacional en la zona –con la excepción de algún municipio que no compensa la pérdida global–. Las tasas de natalidad en Galicia son de las más bajas de Europa y el vuelco de la situación pasaría por traer más niños al mundo y por ser atractivos para recibir inmigración.



Los datos de esta proyección a corto plazo, publicada recientemente, descienden hasta el nivel comarcal, no detallan el posible futuro municipio a municipio. Agrupan a Ferrol, Eume y Ortegal y también dan cifras de las tres por separado.

500 menos cada año



En conjunto, esta estadística da pérdidas de unos 500 habitantes cada año al principio para ir ampliándose la diferencia con el paso del tiempo, de modo que Ferrolterra bajaría de los 185.000 habitantes ya este año 2023 y de los 180.000 en el año 2031. Para el 2037 las tres comarcas tendrían 174.754 vecinos.



En el caso de la comarca de Ferrol, que agrupa a once localidades, el año actual se cerraría con 149.468 vecinos y en una década ese número bajaría hasta 147.305, para cerrar esta estadística, que llega hasta el 2037, con una población de 145.176 personas.



En el Eume, con cinco municipios en torno al río, cerraría 2023 con 23.599 habitantes para completar el período que se recoge acercándose a los 20.000 (20.645).



En el caso de los cuatro concellos de Ortegal la pérdida anual estaría en unos 200 vecinos menos, por lo que bajaría de los 10.000 en el año 2031 (9.916) y en el 2037 tendría 8.933. Junto con A Fonsagrada son las dos comarcas con un descenso porcentual más acusado, perdiendo una quinta parte de su población en los próximos 15 años.



Otro aspecto que refleja la proyección de población del IGE, consecuencia de la caída poblacional general y de la natalidad, es el envejecimiento de los habitantes, un reto social de cada vez mayor magnitud. En ese lejano 2037, el grupo de edad más numeroso en la comarca de Ferrol tendrá entre 60 y 64 años. En esa franja se prevén 12.684 habitantes. En el caso del Eume, sería también en esa cohorte donde habría más vecinos, con 1.779. En el Ortegal el grupo más nutrido sería el de las personas de 70 a 74 años, con 846. De 0 a 4, en ese momento, se prevé que haya 3.791, 703 y 138 niños en Ferrol, Eume y Ortegal, respectivamente.