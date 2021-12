La comarca afronta con esperanza el primer sorteo de Navidad sin restricciones por la pandemia de covid

En apenas unas horas, los vecinos de Ferrolterra podrán comprobar si, al igual que el año pasado, la suerte decide recalar en el área. Las administraciones de Lotería locales, que al cierre de esta edición continúan apurando las últimas ventas de los más rezagados, han visto como la suspensiones de las restricciones de movilidad les han ayudado a recuperar las cifras previas a la pandemia.





Así lo relata Carlos Fernández, responsable de la Administración número nueve, la “Antigua Bonilla”, de Ferrol, que señala que las ventas este año “han sido mucho mejor que el año pasado”, aunque recuerda que no es comparable “porque la gente de Fene, la de Narón... no podía venir”. En este sentido, el profesional estima que, tanto la relajación de las restricciones como el premio dado en su negocio el año pasado –1,25 millones de euros, una serie entera de diez números correspondientes al segundo premio– han ayudado a superar incluso los resultados de 2019.





Igual de positivo se mostró Adrián Vázquez, responsable de la Administración “La Bombonería” de As Pontes, que el pasado año –el primero en el que se hacía cargo del negocio tras su traspaso– dio el primer premio, de 250.000 euros, en el sorteo del Niño. “La verdad es que muy bien; se ha vendido mucho más que el año pasado”, apuntó Vázquez, que a su vez se mostraba convencido de que había ayudado “que no hubiese tantas restricciones de movilidad, que se notó el no poder entrar y salir del pueblo”. “También el dar el premio ha ayudado, hay mucha gente que ha venido este año buscando la suerte”, aseveró el responsable de “La Bombonería”. Otro nuevo profesional que, junto a su padre, se incorpora este año al reparto de fortuna es César Guerreiro, gerente de la Administración número cuatro, en la calle Galiano de Ferrol. Guerreiro señala que buena parte de sus ventas se correspondieron al presente mes “aunque en noviembre también vendí bastante”.





Preferencia por los impares

Como ya se había visto el año pasado, los vecinos de la comarca continúan conservando su preferencia por las terminaciones impares, especialmente los tres, cincos y sietes. “Las terminaciones de 13 y 15 también son muy demandadas” explica Carlos Fernández, señalando que, si bien la primera este año no la tuvo, la segunda, junto al 19, se terminaron hace meses –de hecho este último lo lleva el Rácing de Ferrol–. En el caso de la Administración de la calle Galiano, César Guerreiro señala que, además del número que llevan Navantia y la Universidad –ambos el 79.828–, lo que más se vende es el propio de la casa (35.196) y, curiosamente, las terminaciones en ocho.





En el caso de As Pontes, Adrián Vázquez señala que los vecinos de la localidad también son fieles a las terminaciones en cinco y siete “que ya se terminaron”, a las que seguirían el 17 y, sobre todo, el 13.





Protesta

A pesar de la ilusión, si algo caracterizará la jornada de hoy es la huelga estatal convocada por el colectivo de administradores de lotería y que, por el momento, los profesionales de Ferrol, salvo que toque un premio importante, también van a secundar.





Según explicó Carlos Fernández, los loteros solicitan un incremento en las comisiones por décimo, que llevan 17 años congeladas en el 4% pese a las múltiples solicitudes de incremento. “Sube la renta, el agua, la luz, la Seguridad Social... y tú ganas lo que ganas”, explica el responsable de la “Antigua Bonilla”, recordando que en Madrid incluso habrá una manifestación.