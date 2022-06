Las cofradías exigen a la Xunta soluciones a corto plazo para la situación de la ría de Ferrol

La producción marisquera en la ría de Ferrol continúa en caída libre. A pesar de la visión optimista que transmite la Xunta sobre la situación, desde las cofradías demandan soluciones a corto plazo para un sector que cada día pierde más profesionales y una producción que cada año supone una fracción del anterior. Así lo expresaron los patrones mayores de las cofradías de Ferrol y Barallobre, Isabel Maroño y Jorge López, respectivamente, minutos antes de mantener un nuevo encuentro de trabajo con la conselleira do Mar, Rosa Quintana, para analizar la evolución de la ría durante los últimos meses.



“Llevamos muchos años denunciando que [esta situación] es caótica, que cada vez desaparece más gente de este sector, que no hay relevo generacional (...) y que la productividad de la ría decae cada vez más”, apuntó Maroño, poniendo como ejemplo que, en los ocho años que ha ostentado el cargo, se pasó de subastarse mil a ocho kilos diarios de almeja babosa en la cofradía de Ferrol. En este sentido, la patrona mayor criticó que la “mejoría” a la que se refiere la Xunta podría ser desde el punto de vista técnico, pero que “cuando la persona va a trabajar no se están demostrando esos números”.



“El banco de As Pías es el banco madre de la ría; si no produce, no hay producto”, explicó el patrón mayor de Barallobre, Jorge López, señalando que “en su día trabajábamos en la ría los días laborables de diez meses al año entre 150 y 200 personas”. No obstante, como apunta López, desde el año 2018 se pasó a una veintena de personas mariscando 60 días; una cifra que continuó cayendo hasta el punto de que el pasado 2021 se salió a faenar solo 15 días.









Una mejoría





Por su parte, la conselleira do Mar, Rosa Quintana, defendió al comienzo del encuentro que el gobierno autonómico “leva traballando nesta ría desde o ano 2019 e invertidos máis de 800.000 euros” y que, en base a los datos aportados por el personal técnico, “no ano 2021 a facturación foi a máis alta dos últimos cinco anos”. “Parece ser que o que é a poboación de ameixa xapónica, berberecho e babosa están mostrando bos síntomas e cun crecemento maior co dos últimos cinco anos”, apuntó Quintana, lamentándose, no obstante, de que “a fina segue en niveles moi baixiños”.



En este sentido, la conselleira defendió las actuaciones que continúa realizando la Xunta, como la adición de 40.000 metros cúbicos de áridos o la regeneración de 85.000 de superficie marisquera.