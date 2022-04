Las cofradías eligen los momentos de la Semana Santa más emblemáticos

A escasas horas del comienzo de la Semana Santa de Ferrol, la Junta reunió a representantes de cada una de las hermandades para reflexionar sobre la celebración que estaba a punto de empezar. El coloquio se celebró en el Museo de la Semana Santa, estuvo moderado por la periodista Marta Corral y se retransmitió en streaming a través del Facebook de la Junta. José Ramón Cancelo, de las Angustias; Tono Loureiro, del Santo Entierro; Helena Pena, de la Merced; José Evia; de la Soledad; y Fernando Leira, de Dolores; junto con el presidente de la Junta, César Carreño, avanzaron las novedades, el espíritu renovador de sus agrupaciones y los momentos que, a título personal, recomiendan a cualquier visitante.



“Después de dos años la Semana Santa de 2022 viene cargada de emoción, de ilusión, de sentimiento cofrade, de novedades. yo pienso que va a ser histórica”, comentó Carreño.



Recomienda no perderse el Desenclavo, la gran novedad, y de las demás cofradías subraya, dentro de sus preferencias, la procesión de la Caridad y el Silencio, “cuando dan con el martillo en la puerta para que se abra y ejercer la caridad”. De la Soledad, “me gusta mucho cuando sale la Virgen de la Soledad y el Cristo de la Buena Muerte cuando va al muelle”. De Dolores, “para mí, la Virgen de la Esperanza, a la que desde pequeñito le tengo una devoción especial”; y de la Merced, “la salida de la Cautiva y el Jueves Santo, cuando saluda al Cristo de la Misericordia”.





Angustias





José Ramón Cancelo, presidente de la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias, destaca el poder utilizar el santuario después de la primera fase de rehabilitación, aunque “todavía queda parte del tejado y las humedades”.



Su cofradía sacará a la calle una pieza restaurada, la del Cristo de la Agonía. “Hemos decidido no hacer imágenes nuevas sino restaurar nuestro patrimonio, conservar lo que tenemos y que la gente lo vea”. Tras el Cristo de la Agonía, el siguiente será el Nazareno.



Los momentos que recomendaría no perderse es la procesión del jueves y, el sábado, la primera parte, en la que la gente va al santuario a dar un donativo a cambio de una flor y, la segunda, la entrega de ese dinero que se recauda al Santo Hospital de Caridad.









Merced





Helena Pena, hermana mayor de la Cofradía de la Merced, afronta estos días “con muchos nervios y con mucha responsabilidad”. La junta directiva acaba de entrar y, además, la mayoría de los miembros son nuevos. A eso se suma que en 2019 no pudieron salir debido a una tromba de agua, por lo que son ya tres años sin disfrutar en la calle de su procesión. La imagen estrenará la saya que iba a lucir en 2019 y una toca de sobremanto. “Somos una cofradía pequeñita pero lo que siempre nos caracterizó son esos pequeños detalles que se ven en la calle”, apunta Pena.



“Si yo viniera de fuera no me perdería la salida de Nuestra Señora de los Cautivos, el miércoles; la salida del Redentor, el viernes, que es una salida diferente y bonita de ver; el saluda del miércoles al Cristo de la Misericordia de la Cautiva, delante de la capilla de la Merced; y la retirada de la Virgen de la Esperanza, por motivos sentimentales”.









Dolores





Fernando Leira, vocal de Relaciones Institucionales de la Cofradía de Dolores, resalta el “potencial social e institucional” de una entidad que “a base de mucho trabajo y de la involucración de todos los cofrades, ha conseguido un montón de metas y objetivos a nivel patrimonial, como pueden ser las dos imágenes nuevas [réplica del San Juan que procesionó ayer y el paso de la Oración en el Huerto] y la casa de hermandad”. Recuperar el ambiente cofrade todo el año, perdido durante la pandemia, y avanzar en la restauración de su iglesia son otros de los planes de futuro.



“El Encuentro del viernes por la mañana en la plaza de Armas me parece un momento muy emotivo y vistoso”, apunta. “También la retirada de la procesión del Cristo de la Misericordia y la Virgen de la Piedad el jueves, cuando ves el fervor de la gente cantando”.









Santo Entierro





Tono Loureiro, hermano mayor de la Hermandad del Santo Entierro y mayordomo desde hace 36 años de la procesión del Viernes Santo, vive con especial intensidad “el momento de la salida de la procesión, sobre todo la urna, y dentro de eso, el crucifijo de ánimas, que representa a todos los cofrades fallecidos de la hermandad”. La llegada a Amboage es también un instante “con mucho significado para mí”.



Destaca cualquiera de las marchas que se celebran a lo largo de la semana como de gran atractivo para “cualquier espectador o turista que venga a Ferrol”. A mayores, el Jueves y el Viernes Santo “es espectacular”.



Este año su hermandad estrena además una función, que complementa precisamente al Santo Entierro, la del Desenclavo. “Veníamos dándole vueltas desde hace años pero entrañaba una dificultad grande y sigue habiendo una gran dificultad por el estado de la imagen del siglo XVII, que no está tan en forma como se esperaba. Es delicada y eso conlleva que tiene que ser todo muy despacio. No se le va a poder poner un sudario para descenderla. Se puede hacer el Desenclavo pero con muchas medidas de seguridad y precaución”.









Soledad





José Evia, hermano mayor de la Cofradía de la Soledad, pone el énfasis en la intensidad con la que se viven las procesiones desde dentro y en cómo hacer partícipes a los visitantes de este sentimiento. Por eso han instalado una carpa delante del Parador en la que se prepararán los tronos. “Las procesiones que vivimos son las nuestras, las que nosotros preparamos, las otras las vemos como espectadores”, explica. Con la carpa, esas “puertas abiertas”, la “gente de a pie puede entrar y ver cómo se trabaja en una cofradía y participar si quiere”.



Estrenan este año una imagen de San Pedro, una saya para la Virgen del Perdón y otra para María Magdalena. Además, avanzan en llevar a hombros las imágenes, y ya solo queda una motorizada. “Nos dimos cuenta de que no era muy seguro por la falta de conductores experimentados y, desde 2019, optamos por llevar los tronos sobre los hombros, excepto el de María Magdalena, que por su volumen nos es imposible”.