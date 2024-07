La cofradía de Ferrol propone actuar en A Malata, A Cabana y el castillo

La activación del Plan de Competitividade e Sostibilidade do Marisqueo elaborado por la Consellería do Mar para el periodo 2024-2025 con el objetivo de mejorar la productividad y la rentabilidad del sector derivará en las próximas semanas en una serie de convocatorias de actuaciones para, entre otros aspectos, regenerar zonas concretas de las rías. En total, según anunció el conselleiro, Alfonso Villares, se movilizarán 123 millones de euros.



Aunque desde el departamento de asuntos marítimos se advierte de que el plan está diseñado de manera “integral” y de que hasta que no se aprueben y publiquen las líneas de ayudas no se podrán concretar actuaciones, los pósitos de la ría trabajan ya en definir sus prioridades. Algunas ya se han venido madurando a lo largo de los últimos meses, como es el caso de la cofradía de Ferrol, que ya ha trasladado a los responsables de la Consellería do Mar que su propuesta pasa por comenzar a intervenir en las zonas que todavía son productivas.



“Creemos”, explicaba ayer su patrón mayor, Gustavo Chacartegui, “que lo prioritario es cuidar las zonas que todavía dan, las que permiten a los socios poder trabajar con un mínimo de garantías”. Por ello, han planteado que los trabajos de regeneración que se vayan hacer se centren en los bancos de A Malata, A Cabana y el castillo de San Felipe. “Es lo más lógico, porque hacerlo en otras zonas que están peor o que directamente no son productivas sería negativo o tendría un impacto muy reducido”, comenta el portavoz del pósito.



A su juicio, el planteamiento de otras cofradías de actuar en áreas más amplias o donde la producción de marisco está bajo mínimos no sería “acertado”.



En principio, desde la Consellería ven con buenos ojos ese planteamiento, aunque todo ello tendrá que materializarse y concretarse en una solicitud concreta cuando se convoque cada ayuda específica.

Cabe recordar, en ese sentido, que la producción de almeja en la ría está en el momento más delicado desde que se explota profesionalmente y que los pósitos están explorando –ya lo llevan haciendo unos años– la posibilidad de explotar otros recursos para poder seguir viviendo del marisqueo. Además, este año han solicitado, por primera vez, la apertura de la batea de reinstalación los meses de verano.

Plan consecuencia de las riadas de 2023

Aunque los problemas de la ría de Ferrol son anteriores, el Plan de Competitividade e Sostibilidade do Marisqueo surge como respuesta a la “situación excepcional acontecida no último trimestre de 2023 por mor das intensas chuvias e temperaturas anómalas” que, explica el departamento que dirige Alfonso Villares, provocaron una fuerte alteración de la salinidad de las aguas y, por lo tanto, también que la mortalidad de los moluscos llegase al 80% en algunos bancos y especies, con una caída de la facturación del 57% con respecto al año anterior.