La Cocina Económica de Ferrol no perderá los servicios presenciales anunciados pero pasará a servir comida de catering a diario

La Cocina Económica de Ferrol anunciaba hace unas semanas que un requerimiento de la oficina de Inspección de Traballo de A Coruña obligaba a modificar las condiciones laborales de sus empleadas (que estarían trabajando más horas de las que deberían) del servicio de cocina y que ello conllevaría el cierre del servicio presencial de los lunes al mediodía y el de las cenas de los viernes a partir del mes de junio.

Finalmente, la institución abrió sus puertas hoy como de costumbre, aunque el servicio se verá modificado sustancialmente. No van a cerrar los lunes al mediodía, ofreciendo el almuerzo como de costumbre, aunque sí se mantiene el del viernes por la noche, que se atenderá como los sábados, con entrega de comida preparada fría o bocadillos.

Según el presidente de la entidad, Antonio Tostado, dos de las tres cocineras del servicio de comidas solicitaron su renuncia al puesto la pasada semana, al no estar interesadas en las nuevas condiciones, que suponen "una merma salarial significativa", aseveró Tostado. "Estamos hablando de unos 200 euros menos al mes", precisó. Así las cosas, de cuatro profesionales solo dos se mantienen en el servicio con las nuevas condiciones, y así resulta inviable ofrecer comidas como hasta la fecha. El presidente de la entidad también advierte de que con las condiciones actuales "no es nada fácil, por no decir imposible, sustituir a estas personas".

Según se anunció, a partir de ahora el servicio de catering que completaba el servicio y que se encargaba de los menús en fechas especiales se ocupa desde este lunes 2 de junio de los menús diarios, externalizando así por completo el servicio. "Una pena", apuntó Tostado, teniendo en cuenta que las instalaciones se han ido mejorando y actualizando con el paso de los años.

Explica el presidente que lo que sí que intentarán es "darle un toque de calidad" a los menús para que no pierdan su esencia de comida de casa que se elaboraba en las instalaciones hasta la fecha. "La idea es que las dos cocineras que siguen adelante puedan aportar un plus, haciendo unas patatas fritas, ensaladas, algún postre casero... ".

Ayuda administraciones y cambio de legislación

Tostado también asegura que se ha estado reuniendo con la responsable de las políticas sociales del Concello de Ferrol y le ha dicho que es "muy necesario" que incrementen la subvención anual que destinan a la Cocina Económica, que lleva años encadenando pérdidas al cierre de cada ejercicio contable. Unas pérdidas que no lastran a la institución gracias a lo que se fue ahorrando años atrás, un colchón que, como apuntan, irá despareciendo si se tiene en cuenta que las colaboraciones bajan y los precios de la lista de la compra ahogan más que nunca. El presidente de la Cocina Económica confía en que también la subvención que cada año conceden desde la administración autonómica se incremente también para poder hacer frente a futuras contrataciones, si fuera posible mejorar las condiciones de los empleados.

Otra de las reivindicaciones que tienen desde la entidad social es que se reformule la Orden de 2008 que fija las horarios de atención al público de comedores sociales. "Yo creo que resulta innecesario abrir a las 12.30 del mediodía y que con abrir a las 13.00 sería más que suficiente para ofrecer el servicio, lo tenemos comprobado y lo mismo ocurre con la cena, en lugar de la hora y media estipulada, con una hora sería más que suficiente, y eso nos permitiría reducir los horarios de apertura y la jornada del personal", explica Tostado. El servicio de comidas se ofrece entre las 12.30 y las 14.30.