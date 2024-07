La ciudad naval se suma al “club” de los municipios emprendedores de la Xunta de Galicia

A finales del año 2017, la Xunta, a través del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) firmó un convenio de colaboración con la Fegamp para la creación de la denominación Concellos Emprendedores. Esta iniciativa, que a día de hoy goza de una gran aceptación, buscaba crear una red de municipios con una fuerte disposición a la implantación empresarial mediante la aplicación de ventajas fiscales.



La idea, de este modo, era ofrecer una serie de bonificaciones a las compañías a cambio de instalarse en las áreas bajo esta denominación, mientras que los concellos podían disfrutar, como contrapartida, de un trato preferente en ciertas líneas de ayudas autonómicas relacionadas con la dinamización económica. Así, a día de hoy en Galicia hay 156 términos municipales emprendedores, de los cuales ocho pertenecen al área de Ferrolterra –Ares, As Pontes, As Somozas, Cabanas, Cerdido, Fene, Narón y Neda–, casi la mitad de los que componen el conjunto de las tres comarcas.



En este escenario, resulta llamativa la ausencia de Ferrol, especialmente al pertenecer a esta suerte de “club” el resto de los polos industriales de la zona. Afortunadamente, como informó este lunes el alcalde, José Manuel Rey, el municipio ferrolano se incorporará próximamente a este listado tras aceptar la Xunta de Goberno Local la adhesión a la plataforma “Doing Business” del gobierno autonómico.



“Esta condición de concello emprendedor outorga ao municipio preferencia á hora de optar a ordes de axudas da Xunta que teñen que ver co emprego, coa industria ou co comercio, que son tamén eixos estratéxicos do goberno de Ferrol”, explicó Rey Varela. En este sentido, el regidor incidió en que, para lograr esta denominación, era necesario cumplir una serie de requisitos –principalmente en el ámbito de la tramitación administrativa– y que por eso, desde hace meses, el concello “adoptou modificacións de ordenanzas para adaptalos a estes requerimentos da Xunta de Galicia que compartimos plenamente”.

Requisitos



Una de las condiciones más importantes para entrar a formar parte de esta plataforma, detalló el alcalde, es que, “en determinados proxectos que van xerar emprego”, se aplique una reducción de hasta un 95% en el IBI, el IAE y el ICIO. En este sentido, Rey Varela defendió el “esforzo” necesario para poner en marcha esta medida, aseverando que se trataba de bonificaciones “para xerar emprego” y que estas no implicaban una reducción de ingresos a largo plazo. El regidor, de este modo, afirmó que las retribuciones seguirán percibiéndose todos los años, pero que “o que temos é que axudar a que se implanten aquí [as empresas] se iso xera emprego”.



Otro de los requisitos que mencionó José Manuel Rey, ya incorporado a la nueva ordenanza de licencias municipales, es que aquellos proyectos “de especial interese” deben tramitarse en un plazo máximo de 30 días –una vez se entregue la pertinente documentación e informes sectoriales–. A este respecto, el alcalde recordó que su gobierno se “autoimpuxo” en su momento reducir el tiempo de tramitación a tres meses “cando declaramos un proxecto estratéxico desde o punto de vista da xeración de emprego e implantación de nova industria”.



“É un paso, unha mensaxe importante a nosa cidade”, defendió el regidor, aseverando que Ferrol, en un contexto de “recuperación económica”, no puede “perder ningunha oportunidade”. De igual modo, Rey Varela insistió en que el problema de las licencias va más allá de su coste económico, si no de la percepción de apoyo de las diferentes administraciones por parte de las potenciales compañías.



Asimismo, el alcalde apuntó que, en virtud de esta denominación, también se establecen facilidades a la hora de acceder al suelo industrial. “Planificamos tamén de futuro que este solo que vaiamos ter” pueda contar con “dereitos de superficie”, de modo que no solo se ofrezca en la modalidad de venta, sino también de alquiler –como sucede hoy en día, por ejemplo, en los polígonos empresariales de Ortigueira y Cedeira–.

Por último, en lo referente a las ventajas que supone al municipio formar parte de esta red emprendedora, desde el Concello se destacó que la Xunta “establece unha discriminación positiva nas ordes de axudas que se convocan de concorrencia competitiva".

En el caso de los concellos, para aquellas “destinadas a investimentos e gastos que teñan relación coas finalidades da iniciativa”. Para empresas, profesionales autónomos o entidades sin ánimo de lucro, por otro lado, para las subvenciones orientadas a la implantación de proyectos en el área emprendedora –es decir, en el área de influencia de la ciudad naval–.

El gobierno local avanza en la construcción de la pista polideportiva cubierta de Mandiá

La pista polideportiva cubierta de Mandiá, una de las demandas históricas de los vecinos de la parroquia, está ya un paso más cerca de hacerse realidad. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, anunció este lunes, al término de la última Xunta de Goberno Local (XGL), el acuerdo de aceptación alcanzado tras la cesión gratuita –por un período de 75 años– de una parcela por parte de la Asociación de Vecinos para la construcción de esta dotación.

Así, Rey Varela explicó que, a raíz de esta decisión, la Concellería de Urbanismo ha iniciado el expediente de contratación de la asistencia técnica para la redacción del Plan especial de infraestructuras y dotaciones para el desarrollo de la pista polideportiva. Uno de los puntos en los que insistió el regidor durante su intervención es que el activo, que se ubicará en un espacio de 2.668 metros cuadrados, será cubierto, cumpliendo así con una de las demandas de los vecinos, dado que en la anterior propuesta la pista estaba planteada al aire libre. “Esta incorporación do terreno ao patrimonio municipal é fundamental” tanto para “avanzar” el planeamiento urbanístico como para licitar la redacción del proyecto.