La ciudad celebra desde viernes la Fiesta de la Cerveza Artesana

Tras un fin de semana como el pasado repleto de actividad y marcado por el buen tiempo, las alternativas de ocio y la Feria Medieval, la ciudad se prepara ya para vivir otro igualmente intenso. Y es que el Concello de Ferrol presentó ayer mismo una nueva edición, la quinta ya, de la Fiesta de la Cerveza Artesana, que volverá a llenar la Plaza de la Constitución de puestos de degustación de esta bebida y un completo programa de actividades paralelas.



Más de 60 variedades



Según la información facilitada por el Concello, en esta edición se podrán degustar más de sesenta tipos de cervezas elaboradoras artesanalmente procedentes en su mayoría de Galicia, pero también de otros puntos del país. El Ayuntamiento local colabora en el desarrollo de la cita, que organiza la Asociación de Cervexeiros Artesás y la Ruta del Lúpulo.



Asimismo, habrá actividades desde la tarde de mañana viernes hasta la noche del lunes, como juegos populares, actuaciones musicales y numerosos talleres infantiles, entre otras propuestas. De modo permanente, durante los cuatro días del festival habrá una zona de juegos tradicionales para todas las edades, de modo que cualquiera que se acerque hasta allí tiene la opción para disfrutar con cualquiera de estas propuestas. Y es que la cita busca “fusionar cervexa artesá coa gastronomía”, como indican desde la organización. En la zona habrá dispuestas tres gastrotecas, que ofrecerán a los visitantes pan libanés, de brasas y otra con produtos veganos y vegetarianos.



Actuaciones musicales



En el ámbito musical, el viernes 12, de 20.00 a 23.00 horas, tendrá lugar en la zona la actuación de Suso Manchita. Mientras que el sábado, a partir de las 13.00 horas amenizarán la jornada Atómica DJ. Este mismo día, a las 20.00 horas, el grupo Ferrock subirá al escenario, y tras este, a las 22..00 horas actuará BkackJac Grupo.



Las propuestas musicales tendrán continuidad el domingo, a partir de las 13.30 horas con la actuación de Agostinho DJ y a las 21.00 horas con la banda Milómanos. Por último, el lunes, a las 20.00 horas, será el turno de DJ Occy.



Con respecto a las cervezas que se podrán degustar estos días, los amantes de este tipo de bebidas podrán optar por varias producciones artesanas procedentes de productores llegados desde diferentes puntos de la geografía. En ellas: Nós, de Vigo; Banda, de Nigrán; Castreña, de El Bierzo; Áncora, de Ourense; Octavo Arte, de Segovia; The One, de Sanxenxo; Go, de Madrid y San Nicasio, de Leganés.



Colaboran en la organización de evento las cerveceras locales Castreña y Belecker. Quienes aseguran que lo que se pretende con esta celebración es “dar a conocer un producto elaborado de forma artesanal y profundizar en la cultura de esta bebida, cada vez más instaurada en España”.



Los puestos de degustación de cerveza abrirán al público esta tarde a partir de las 19.00 horas, mientras que los juegos populares abren media hora más tarde. A la 1.00 está previsto que cierre el espacio.



El sábado, en cambio, ya habrá sesión matinal, con apertura de stands desde las 12.00 horas. Este día tendrán lugar tres de las actuaciones musicales previstas. El domingo se celebrarán las otras dos propuestas de música con Agostinho y Milómanos y para el lunes se ha reservado la sesión de mano de Occy. La feria cierra sus puertas a las 23 h.