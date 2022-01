Los cines Dúplex profundizan sobre la vida de Aurora Hildegart

El 9 de junio de 1933 un crimen conmocionó a la opinión pública española. La ferrolana Aurora Rodríguez Carballeira mató a tiros a su hija, Hildegart, una brillante y reputada intelectual de 18 años, mientras esta dormía. Es la convulsa historia de la que se conoció como la “virgen roja”, una de las mujeres más destacadas de la Segunda República, que publicó varios libros sobre educación sexual y el papel de la mujer en la sociedad moderna, ejerció además de periodista y fue miembro del Partido Socialista. Hildegart también era el fruto del esfuerzo de su madre, su creación, resultado de un plan metódico y perfectamente calculado para que se convirtiera e una especie de libertadora de la mujer de la época.



Sobre las razones que pudieron llevara esta mujer a asesinar a su hija, referente intelectual de la época, y lo que rodea la vida de tan peculiares personajes de la historia se intenta arrojar luz en la película, el último trabajo cinematográfico de Marcos Nine, que se mueve entre la animación, con voces de Antonio Durán “Morris”, Nerea Barros y María Vázquez, el cine de archivo y las entrevistas a expertos, una serie de elementos que sirven para trazar un retrato de Aurora Rodríguez y la época que le tocó vivir.



Asimismo, la película cuenta además con alguna de las primeras imágenes captadas en Galicia, en concreto en Ferrol donde nació Aurora, por el cinematógrafo. Para la elaboración de esta película se contó también con la participación de archivistas e investigadoras, como la historiadora local Rosa Cal, quien escribió “A mi no me doblega nadie. Vida y obra de Aurora Rodríguez Caballeira”, editado por Edicións O Castro, 1991, quien colaboró en labores de documentación de la película y que se prevé que tome parte en el coloquio con el público, previo al pase de la película, en el que también participarán los productores Chema Gagino y Amalia Mato..