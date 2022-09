La CIG solicita tratar con Relacións Laborais la situación del Almirante

La situación de los trabajadores del hotel Almirante de Ferrol es crítica y, al menos en el corto e incluso medio plazo, no parece que se vaya a solucionar. Los cerca de treinta empleados del que otrora fuera uno de los establecimientos hoteleros más importantes de la ciudad naval acumulan ya unos dos años en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y la reapertura de las instalaciones continúa sin plantearse.



Ante esta situación, el sindicato CIG, mayoritario en el comité de empresa del negocio, anunció ayer la solicitud de una reunión con la directora xeral de Relacións Laborais, Elena Mancha, para tratar esta problemática. Y es que, como señaló la Federación de Servizos de la central nacionalista, este nuevo ERTE ya no solo está afectando a la capacidad de trabajar de los profesionales ferrolanos, sino también a sus propias finanzas. Al parecer, la compañía, tras finalizar el Expediente a causa del covid, solicitó uno nuevo en marzo del presente año, con una duración prevista hasta abril de 2023.



El problema, tal y como explicó el sindicato, es que al no estar ligado este ERTE a los cierres provocados por la pandemia, la permanencia en el mismo afecta a la prestación por desempleo de los trabajadores.



“A maioría do persoal leva máis de dous anos por sendos Expedientes, os cales fixeron esgotar as prestacións de desemprego que tiñan acumuladas”, asevera Xavier Rodríguez, representante de la Federación de Servizos. A consecuencia de esto, señala, estos empleados están “acolléndose a subsidios non contributivos moi escasos que apenas dan para vivir”.



En cuanto al origen de la situación, al margen de la propia pandemia, que paralizó parcialmente su actividad, desde la CIG se explicó en su momento que la empresa se había escudado en un problema en el sistema de saneamiento –ya solucionado por el Concello– y en los daños en la maquinaria del hotel provocados por el mismo. El sindicato, no obstante, aseguró que el cierre responde a un conflicto entre la propietaria del hotel, Carrís, y el del edificio, el cual estaría judicializado.



De esta forma, el objetivo de la reunión con Relacións Laborais sería solicitar a Rodríguez una mediación con la gerencia, de cara a buscar una solución para los trabajadores. l