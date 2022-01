La CIG sale a la calle contra la reforma laboral del Gobierno

El sindicato nacionalista CIG convocó ayer protestas en las ciudades gallegas para dejar claro su rechazo a las modificaciones a la reforma laboral pactada por el Gobierno, la patronal y los sindicatos CCOO y UGT. En Ferrol, la marcha salió al mediodía de Esteiro y, tras recorrer varias calles del barrio de A Magdalena, concluyó en la plaza del Himno Galego. Delegados y simpatizantes participaron en la marcha.



El secretario comarcal del sindicato en Ferrolterra, Manuel Grandal, acusó al gobierno de coalición de crear expectativas en la clase trabajadora con promesas electorales que no se han cumplido. “Hoxe podemos afirmar taxantemente que esas mensaxes tiñan un claro obxectivo desmobilizador para deixar todo como estaba”, afirmó en la lectura del manifiesto.









Un ataque a los trabajadores





Esta reforma laboral es “un ataque á clase traballadora” e implica “maior precariedade e un aumento da centralización da negociación colectiva”.



La CIG denuncia que esta reforma no acaba con la eventualidad ni impide los fraudes en los contratos a tiempo parcial porque las modificaciones se reducen “a un cambio de nomes”. Critica la imposición de marcos estatales en la negociación colectiva en Galicia e implanta la “inseguridade laboral permanente” mientras la patronal “disporá de máis recursos públicos e mecanismos para empeorar as condicións laborais e salariais”.



Las movilizaciones estaban convocadas en once localidades de toda Galicia. El secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, participó en la manifestación de Vigo, e instó a no validar el acuerdo el 3 de febrero en el Congreso. La convocatoria coincidió además con otras en Cataluña y en Euskadi convocadas para derogar de forma inmediata las reformas laborales de 2010 y 2012.