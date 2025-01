La CIG entrega una carta a la conselleira de Política Social con sus reivindicaciones

La CIG entregó ayer a las direcciones de varias residencias de mayores de la comarca de titularidad privada y a la conselleira de Política Social, Fabiola García, una carta en la que expone la situación por la que atraviesan sus trabajadoras.



En la misiva piden a la conselleira “ser tratatadas como profesionais, non como traballadoras de terceira”, así como un convenio “con salarios dignos e unhas condicións laborais xustas que nos permitan vivir do noso traballo”. Además, reclaman poder “desenvolver o noso traballo coa dignidade e o tempo que os maiores merecen e precisan” y exige a la Xunta que “deixe de mercantilizar os coidados, privatizando e entregando as residencias a empresas amigas e fondos voitre que están a converter as residencias en fábricas de precariedade laboral e penosidade”.



El sindicato invita a la conselleira y a los responsables de las empresas a visitar una residencia “sen previo aviso para que poidan ver o que acontece no día a día destes centros”.