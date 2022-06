La CIG convoca una jornada de huelga en el transporte regular de A Coruña a Ferrol y en el escolar

La problemática del transporte por carretera en el área de Ferrolterra, tanto regular como escolar, continúa en plena vigencia y con pocas esperanzas de encontrar una solución a corto plazo. A las múltiples protestas y movilizaciones ciudadanas celebradas por toda la comarca desde hace meses, ahora se suman los trabajadores del servicio, que si bien llevan tiempo denunciando numerosos problemas laborales, la situación les ha llevado a pasar a la acción.





En consecuencia, ayer mismo el sindicato CIG anunció que, tal y como se decidió por mayoría en una asamblea reciente de los empleados del servicio, el próximo martes 21 celebrarán una jornada de huelga que afectará tanto a la ruta Ferrol-Betanzos-A Coruña, como al transporte escolar de la comarca. De esta forma, el sindicato señala que los incumplimientos en el servicio no solo están afectando a los usuarios del mismo, sino también a las trabajadoras y trabajadores.





Entre otros problemas, la central nacionalista señala que el grupo Monbús no está entregando los cuadrantes de servicio mensualmente como marca la Ley; no respeta los descansos entre jornada laboral; no comunica las vacaciones al personal; y no estaría abonando los pluses a la plantilla. En el caso concreto de las trabajadoras del servicio de acompañamiento escolar –un sector, recuerda la CIG, altamente feminizado–, el sindicato asegura que están realizando jornadas de trabajo superiores a lo que el grupo de transporte retribuye.





A todo esto habría que sumar, asevera la representación social, que desde que el grupo Monbús se hizo con la concesión del servicio se han producido “máis dunha ducia de despedimentos”, lo que ha mermado notablemente la plantilla. “Isto trae como consecuencia unha sobrecarga de traballo e que moitos servizos queden sen facerse”, asegura el responsable de Transportes de la CIG, Xesús Pastoriza, señalando, además, que a raíz de esto también se han incrementado el número de bajas, habiendo momentos en los que llegaron a suponer el 15% del cuadro de personal.





Por último, desde la central nacionalista se denunció que la empresa rechaza negociar mejores condiciones con la parte social e incluso mantener un encuentro con los representantes de los trabajadores. La situación, añadió Pastoriza, no es exclusiva de la comarca de Ferrolterra, por lo que la federación de Transportes de la CIG está realizando asambleas en otras áreas donde opera el grupo de cara a celebrar más acciones de protesta.