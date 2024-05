El cierre de la Trinchera provoca la saturación de la carretera de Castilla

Este jueves, el primer día laborable y lectivo tras el cierre de la Trinchera (FE-11) por las obras de transformación de As Pías que acomete el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana registró embotellamientos y congestión del tráfico rodado en la carretera de Castilla, sobre todo desde las 8.00 horas y durante buena parte de la mañana y también al mediodía, a partir de las 13.30, momentos ya de por sí críticos por la entrada y salida de los centros educativos y, también, del fin del turno matutino en el astillero y el Arsenal.



Por la tarde, el punto crítico se desplazó hacia As Pías y A Gándara, coincidiendo también con el tramo horario de más tráfico por la salida de las personas que trabajan en el polígono y también por la mayor afluencia en la zona de servicios de esa parte de contacto entre Ferrol y Narón. La Policía Local hizo balance al mediodía de las primeras horas de este cambio, recomendando a los conductores que utilizasen la nueva vía que conecta Caranza con A Gándara para descargar el tráfico en Castilla y la calle Nueva de Caranza, las arterias que a lo largo de la jornada de ayer absorbieron “la mayor parte del impacto” que el cierre de la Trinchera tuvo en el tráfico rodado.



“Percibimos”, apuntaba el jefe de la Policía municipal, José Antonio Chao, “que muchos usuarios que normalmente utilizan la Trinchera como vía de acceso al centro, en vez de usar el nuevo vial que une el barrio de Caranza con la zona comercial de A Gándara a través de Marqués de Santa Cruz y Salvador Allende, optan por la carretera de Castilla”. En ese sentido, y con el objetivo de descongestionarla, Chao insistió en invitar a los conductores a que opten por el nuevo vial, puesto que “tiene la misma capacidad de absorción de tráficos que la Trinchera”.



Desde el Concello se confía en que en los próximos días la situación se normalice y mejore, una vez que los conductores adapten sus itinerarios a la nueva situación. Cabe recordar que la previsión es que la Trinchera esté cerrada durante aproximadamente dos meses –hasta finales de junio o comienzos de julio– para dar paso a partir de ahí a una nueva fase en la que la afectación será la calle Nueva de Caranza para derribar el túnel que conecta Ultramar con Esteiro.



“El cambio nos cogió un poco de improviso”, comentaba este jueves un vecino que entró a trabajar en el astillero al mediodía. En su caso, la alternativa –siempre toma la carretera de la Trinchera– elegida fue el Acceso Norte, por lo que el “nudo” –“una pequeña retención más bien”, precisa– se lo encontró en la carretera Baja del Puerto, que también está en obras. “Para mí no fue para tanto porque decidí no ir por la carretera de Castilla, que ya vi por la mañana que estaba bastante cargada y por eso opté por otra alternativa”, comentó.



Taxistas



Por su parte, la presidenta de Radio Taxi, Viri García, destacó que “el tramo que han abierto y que comunica Alcampo con Caranza es estupendo; antes era enrevesado y ahora es todo lo contrario”, afirmó ayer tras haberse completado las primeras horas del cambio. Con todo, achacó los problemas de este jueves en diferentes puntos de la ciudad a que “la gente necesita un período de adaptación porque es el primer día y no lo conoce bien, por eso se saturó la carretera de Castilla y la calle Nueva de Caranza, que tuvieron una sobrecarga que no es el habitual”. Por la tarde, añadió García, la caravana se concentró entre As Pías y el acceso nuevo.



La portavoz del colectivo de taxistas secundó las recomendaciones de la Policía Local porque, reiteró, “el nuevo acceso es fantástico” y afirmó que “como ya llevamos mucho tiempo con esta obra, hay muchísima gente no sabe que la mejor salida de Ferrol no es A Gándara, sino Caranza y Juan de Austria para incorporarte a As Pías como se hacía antiguamente. Eso lo utilizan muy pocos, pero, claro, los que no pasan por Caranza es una opción que no ven. Somos animales de costumbres y lo que no vemos claro es como si no existiera”, concluyó.

Natalia Ares (AVV Ultramar): “O problema é que moita xente non sabe que hai unha nova vía”

La presidenta de la AVV Ultramar, Natalia Ares, considera que el problema de los embotellamientos de ayer es que “non se acabou de explicar ben o que se ía facer nesta fase”. En ese sentido, destacó que se cierra una vía pero se abre otra, aunque “moita xente non sabe que ese novo acceso se chama Marqués de Santa Cruz: se lle explicas que se vai abrir un novo que vai dende Alcampo ao Conservatorio, é máis claro”. “É unha cuestión de que a xente”, añade, “averigüe que hai outra vía que antes non existía. Temos que adaptarnos”.

Andrés Medín (AVV San Xoán-Bertón): “Entrar á Estrada de Castela desde San Xoán foi imposible”

Andrés Medín, presidente de la AVV San Xoán-Bertón, apuntaba ayer que, tras pasar dos veces por la zona con el coche, “na Estrada de Castela o caos é tremendo” y añadía que uno de los problemas es que “faltan os gardas para regular o tráfico”. En ese sentido, explicó que para salir de San Xoán desde la avenida Mestre García Niebla a la carretera de Castilla “é imposible porque hai un semáforo que non funciona e co tráfico que había non se podía”. “Na rúa Venezuela pasou tamén algo parecido”, sinalou Medín.

Mapi Rodríguez (AVV Caranza): “En Caranza este cambio apenas se notó, hubo normalidad”

Caranza vivió una jornada de normalidad, explicaba la presidenta de la AVV, Mapi Rodríguez Venancio, que aseguraba que “apenas se notó” el cierre de la Trinchera, incluso por la tarde, en la hora de afluencia al Conservatorio. Además, indica que actuaciones como el pintado de la parada de bus en el centro de salud (se prevé la de la Casa do Deporte) han ayudado a darle fluidez al tráfico. “Hay que tener en cuenta”, dijo, “que siempre va a haber dos alternativas abiertas” y puso en valor el trabajo de información hecho por la entidad.