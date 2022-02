Chelo Loureiro: “Eu creo que os premios son para todo o equipo”

La película “Valentina”, opera prima como directora de la ferrolana Chelo Loureiro, se hizo finalmente con el Goya al mejor largometraje de animación. A pesar de la dura competencia, la fábula de Loureiro, que narra la historia de Valentina, una niña con síndrome de Down que sueña con convertirse en trapecista, se alzó como ganadora, mostrando, como la historia de la propia cinta, la importancia de no perder la ilusión y perseguir los sueños.



El valor de “Valentina” para la ciudad naval, no obstante, trasciende a la propia Loureiro, dada la gran cantidad de ferrolanas y ferrolanos implicados en su producción. Y es que, como indicó la propia cineasta, este premio ha sido toda una ilusión compartida. “Eu creo que os premios son para todo o equipo que traballa nunha película, por iso a alegría nestes casos é tan compartida”, apunta la cineasta, señalando además las incontables muestras de ánimo y cariño recibidas de antiguos compañeros de proyectos pasados. En este sentido, la directora recordó a todas las niñas y niños que participaron en la cinta, principalmente en el apartado del doblaje y la música, y cómo la acompañaron en la distancia durante la gala, preparados para celebrar la victoria desde sus casas. “Cando empeza a gala empézanme a mandar todos fotos de como estaban vestidos nas súas casas, vestidos de lentejuelas (...) como dicindo, aquí estamos esperando a que subas”, cuenta Loureiro emocionada. “Eu estaba super presionada por iso, pensando que tiñamos que ganar por eles. Entón claro, no momento de gañalo, eu pensando en cantas festas, en cantos fogares, estábano a celebrar”, confiesa la cineasta.



En cuanto a la posibilidad de hacer un preestreno o una presentación de la cinta en Ferrol, sobre la que la propia Loureiro apuntaba el pasado noviembre que el Concello no mostraba mucho interés, la cineasta señala que espera “que lles interese facer algo”. “Acaba de chamarme o presidente da Deputación de Ourense, que quere que vaia firmar no libro de ouro da Deputación, o concelleiro de Cultura tamén quere recibirnos... así que espero que en Ferrol tamén poidan estar interesados en facer algo cando casi todo o elenco da película son ferroláns”, asevera Chelo Loureiro.









Gran presencia gallega





El galardón de la cinta de la cineasta ferrolana no fue el único premio que vino a parar a la Comunidad.



A pesar de que finalmente el actor de la ciudad naval Javier Gutiérrez, candidato al mejor intérprete por “La Hija”, no logró hacerse con el galardón, sí lo hicieron otras tres producciones gallegas. Así, el lucense Chechu Salgado fue coronado como Mejor Actor Revelación por su rol en “Las leyes de la frontera”; la compositora de O Saviñao Zeltia Montes con la Mejor Música Original por “El buen patrón”; y, finalmente, el Mejor Corto de Animación para la producción “The Monkey”.