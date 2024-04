El chef Daniel López, de O Camiño do Inglés, luce su talento en Ecuador

El chef ferrolano Daniel López ha cruzado el charco para sumarse así a la iniciativa “Mercedesbenzgourmetexperience”, un programa de experiencias gastronómicas que organiza la mítica marca de coches y un banco de Ecuador. Es un evento que lo ha llevado a Quito, donde permanecerá varias semanas.



Este ambicioso proyecto arrancaba a comienzos de año con la apertura del primer restaurante Mercedes Benz en latinoamérica y Daniel es el quinto chef gallego invitado al evento. El ferrolano hará alarde de su maestría en los fogones, en esta ocasión para elaborar un menú basado en la cocina de fusión francesa, sin perder de vista sus orígenes. Sorprenderá a quienes hayan reservado estas experiencias con un menú a la altura de la ocasión que los comensales degustarán en el restaurante efímero de Mercedes Benz en Quito.



El chef explicaba este lunes a Diario de Ferrol, instantes antes de partir hacia el Amazonas para conocer junto a un nativo indígena los secretos sobre el proceso de elaboración del cacao —y, ¿quién sabe?, idear nuevas propuestas para la carta de O Camiño do Inglés—, que para la experiencia de este “pop up” ha ideado un menú con productos locales. “Como antes que yo ya estuvieron cuatro chefs de Galicia, me plantearon salirme de la cocina gallega y, como tengo formación en cocina francesa y quería hacer algo diferente y divertido, les propuse cocinar un menú que he bautizado como ‘Le tour du monde’”.



La experiencia se prolongará hasta el 26 de mayo y Dani aprovechará también para ofrecer varias charlas en universidades del país. Asimismo, viajará tambíen a Medellín (Colombia), donde realizará un menú a cuatro manos. A buen seguro dejará el pabellón bien alto.