CGT lamenta que Navantia dificulte las incorporaciones de personal

La Sección Sindical Unitaria CGT de Navantia Ferrol vuelve a criticar los procesos de selección de nuevo personal para la empresa pública en la zona y sostiene que cada semana “salta unha lebre”, en relación con alguna sorpresa en los procesos abiertos para contratar nuevos operarios.



Así, lamentan que en el caso concreto de la convocatoria de operarios sénior 2019, Navantia “dilatou a convocatoria e puxo en marcha unha nova antes de rematar a anterior”. Sostienen que debido a esto “moita xente estase a inscribir na nova, o que implica actualizar o perfil no portal de emprego de Navantia”. En este deben porporcionar datos, como mínimo, la vida laboral o posibles contratos nuevos o copias básicas de contratos antiguos obtenidas a través de la web de la Sepe, así como cursillos, entre otros, informan.



Sostiene que el problema que se están dando en algunos casos es que “en determinadas circunstancias se modifica a data do documento e, á hora de comprobar as reclamacións ás listas provisorias de aprobados no primeiro exame, non se pode saber se o documento foi subido agora ou durante o prazo de inscrición, no outono de 2020”. Todo ello, sostienen, implica que “Navantia non pode asegurar que documentos se aportaron en tempo e forma”. Por todo ello, desde la CGT exigen a la compañía pública que “ningún candidato se vexa prexudicado” por esta cuestión.



Del mismo modo, lamentan que con la convocatoria de empleados sénior 2020-21 las bases recogen que en el baremo “haberá puntos por experiencia no sector naval, pero o que non se negociou coa empresa é cal vai ser a maneira concreta de demostrar esa experiencia, se é a través dos contratos, xa que os traballadores fixos da industria auxiliar vano ter un pouco difícil”, explican.



Consideran que este constituye el mismo problema de fondo que hubo con los códigos de profesión en la convocatoria anterior. Por ello la CGT considera “inaceptable que haxa compañeiros da industria auxiliar que queden fóra das convocatorias por non poder demostrar mediante documentos oficiais cousas que Navantia xa coñece”.





Convocatoria bomberos





Asimismo, desde el sindicato denuncian nuevas irregularidades con la provisión de plazas para técnicos de emergencias. En categoría junior se ofertan 5 plazas y 3 en el apartado senior. Tras el proceso de exámenes teóricos y baremo y después de haberse presentado 76 y 42 candidatos para ambas modalidades, solo han pasado para la siguiente fase del proceso de selección 7 y un candidato, respectivamente. Desde el comité lamentan que a la falta de tres pruebas eliminatorias todavía (evaluación psicológica, prueba de vértigo y reconocimiento médico) no se llegarán a cubrir las plazas tampoco en esta convocatoria.



Así, desde CGT lamentan que esto esté ocurriendo "no terceiro ano de procesos de ingreso". Aseguran que esto se debe a que "os procesos de inscrición e reclamación acordados pola dirección de Navantia e os seus sindicatos amigos están deseñados para actuar como un proceso de selección, igual que unha proba eliminatoria máis", sostienen,